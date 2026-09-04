Dy të vrarë në sulmin izraelit me dron në Libanin jugor pavarësisht armëpushimit
Dy të rinj u vranë të premten në një sulm izraelit me dron në qytetin jugor libanez Nabatieh, thanë dëshmitarë okularë për Anadolu.
Sulmi kishte në shënjestër dy të rinjtë, të cilët po udhëtonin me motoçikletë pranë ndërtesës së Sindikatës së Inxhinierëve në qytet gjatë orëve të pasdites, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.
Sulmet vijnë në një kohë kur vazhdon përshkallëzimi izraelit kundër fshatrave dhe qyteteve në gjithë jugun e Libanit, pavarësisht një marrëveshjeje mes Bejrutit dhe Tel Avivit që parashikon tërheqjen graduale të Izraelit, si pjesë e një procesi negociatash të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.
Që nga 2 marsi 2026, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë më shumë se 4.000 persona dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë, ndërsa kanë detyruar më shumë se 1 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre, sipas autoriteteve libaneze.
Izraeli pushton zona në jug të Libanit, disa prej të cilave i mban prej dekadash, ndërsa të tjerat i ka marrë nën kontroll gjatë luftës së viteve 2023-2024, dhe ka zgjeruar pushtimin e territorit libanez gjatë ofensivës së tij ushtarake që vazhdon.