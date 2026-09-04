Dy të vrarë në sulmin izraelit me dron në Libanin jugor pavarësisht armëpushimit

Dy të vrarë në sulmin izraelit me dron në Libanin jugor pavarësisht armëpushimit

Dy të rinj u vranë të premten në një sulm izraelit me dron në qytetin jugor libanez Nabatieh, thanë dëshmitarë okularë për Anadolu.

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Sulmi kishte në shënjestër dy të rinjtë, të cilët po udhëtonin me motoçikletë pranë ndërtesës së Sindikatës së Inxhinierëve në qytet gjatë orëve të pasdites, raportoi Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit.

Sulmet vijnë në një kohë kur vazhdon përshkallëzimi izraelit kundër fshatrave dhe qyteteve në gjithë jugun e Libanit, pavarësisht një marrëveshjeje mes Bejrutit dhe Tel Avivit që parashikon tërheqjen graduale të Izraelit, si pjesë e një procesi negociatash të ndërmjetësuar nga SHBA-ja.

Që nga 2 marsi 2026, sulmet izraelite ndaj Libanit kanë vrarë më shumë se 4.000 persona dhe kanë plagosur mbi 12.000 të tjerë, ndërsa kanë detyruar më shumë se 1 milion njerëz të largohen nga shtëpitë e tyre, sipas autoriteteve libaneze.

Izraeli pushton zona në jug të Libanit, disa prej të cilave i mban prej dekadash, ndërsa të tjerat i ka marrë nën kontroll gjatë luftës së viteve 2023-2024, dhe ka zgjeruar pushtimin e territorit libanez gjatë ofensivës së tij ushtarake që vazhdon.

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