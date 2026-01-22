Dy të vdekur nga përmbytjet e rënda në Greqi

Dy persona humbën jetën të mërkurën në Greqi, pasi reshjet e rrëmbyeshme të shiut, erërat me forcë stuhie dhe reshjet e borës goditën pjesën më të madhe të vendit, transmeton Anadolu.

Sipas gazetës “Kathimerini”, një grua 56-vjeçare humbi jetën në jug të Athinës pasi u godit nga një automjet që ishte rrëmbyer nga ujërat e përmbytjes.

Më herët, një oficer 53-vjeçar i rojes bregdetare vdiq gjithashtu pasi u rrëmbye nga një dallgë e fortë në pjesën lindore të Peloponezit.

Greqia është përfshirë nga reshje intensive shiu, stuhi, erëra të forta dhe reshje bore që nga mëngjesi i së mërkurës ndërsa situata ekstreme e motit pritet të vazhdojë edhe sot.

Gjashtë rajone janë vendosur në gjendje mobilizimi ndërsa disa banesa janë evakuuar në të gjithë vendin si masë paraprake.

