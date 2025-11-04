Dy të vdekur dhe pesë të lënduar në aksident në rrugën Prilep – Rosoman
Sot rreth orës 17:00, u raportua një aksident trafiku midis dy automjeteve të pasagjerëve në rrugën A1, pranë fshatit Radobil.
Si pasojë e aksidentit, pesë persona u lënduan. Tre prej tyre u dërguan në spitalin e Prilepit, ndërsa dy të tjerët në spitalin e Kavadarit. Fatkeqësisht, një mjek konfirmoi vdekjen e dy personave, njofton Ministria e Punëve të Brendshme (MPB), përcjell “Lokalno”.
MPB njofton se që nga ora 18:00, trafiku në këtë segment do të zhvillohet në një korsi, me automjete që kalojnë në mënyrë alternative.
“Publiku do të informohet me detaje shtesë pasi të përfundojë inspektimi i vendngjarjes,” shtojnë nga MPB.