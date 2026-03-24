Dy Shkëndijat në gjysmëfinalen e parë përballen me 22 prill

Federata e futbollit të Maqedonisë së Veriut ka zyrtarizuar oraret e ndeshjeve gjysmëfinale të Kupës së vendit.

Shkëndija e Tetovës dhe Shkëndija e Haraçinës në ndeshjen e parë gjysmëfinale do të përballen me 22 prill në Tetovë, teksa në atë të kthimit do të takohen me 6 maj me shumë gjasa në Kumanovë. Duke qenë se në këtë fazë të garës do të aplikohet sistemi VAR, ndeshjet duhet të zhvillohen në stadiume të licencuara.

Për këtë arsye, ndeshja e kthimit ndërmjet dy Shkëndijave pritet të luhet në Kumanovë, pasi stadiumi në Hasanbeg ku haraçinasit luajnë ndeshjet e tyre nuk plotëson kushte për implementimin e sistemit VAR. Në anën tjetër, në të njejtat data do të përballen edhe Sileksi me Ohrin.

Fituesit nga të dyja palët do të luajnë në finalen e madhe e cila është paraparë të zhvillohet me 20 maj.

​​​​​​Tre palestinezë të plagosur në sulmin e pushtuesve izraelitë në Bregun Perëndimor

​​​​​​Tre palestinezë të plagosur në sulmin e pushtuesve izraelitë në Bregun Perëndimor

Komisionerja e Zgjerimit: Anëtarësimi i Ukrainës në BE deri në vitin 2027 është i pamundur

Komisionerja e Zgjerimit: Anëtarësimi i Ukrainës në BE deri në vitin 2027 është i pamundur

(VIDEO) Nafta drejt 100 denarëve, qeveria flet për stabilitet, opozita për krizë

(VIDEO) Nafta drejt 100 denarëve, qeveria flet për stabilitet, opozita për krizë

(VIDEO) Debat në Shenja, Ekspertët: Ulja e tvsh-së për naftën nuk sjell lehtësim real

(VIDEO) Debat në Shenja, Ekspertët: Ulja e tvsh-së për naftën nuk sjell lehtësim real

(VIDEO) Kreu i Kushtetueses: Më mirë ta mbyllim gjykatën sesa të vendosim badenterin

(VIDEO) Kreu i Kushtetueses: Më mirë ta mbyllim gjykatën sesa të vendosim badenterin

(VIDEO) Mickoski: Nuk ka kushte për të hap kushtetutën, reagon Taravari

(VIDEO) Mickoski: Nuk ka kushte për të hap kushtetutën, reagon Taravari