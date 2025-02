Dy raste të vdekjes me grip, numri i të sëmurëve në vend ende po rritet

Gjatë javës së pestë të vitit 2025, nga 27 janari deri më 2 shkurt, janë raportuar 3.036 raste me grip dhe sëmundje të ngjashme. Janë regjistruar dy vdekje të lidhura me gripin. Në Resnjë, Kavadar, Kratovë, Sveti Nikollë dhe Strumicë ka aktivitet shumë të lartë të virusit të gripit, njoftoi sot pasdite Instituti i Shëndetit Publik (ISHP).

3036 rastet e raportuara janë 61.7 për qind më shumë se javën e kaluar. Numri i të regjistruarve këtë javë krahasuar me javën e pestë të sezonit të kaluar është rritur me 83.7 për qind. Krahasuar me numrin për javën e pestë të kurbës tipike të epidemisë, e modeluar nga 14 sezonet e fundit, ajo u rrit me 35.4 për qind.

Nga rastet e reja, për sa i përket shpërndarjes së moshës, 1650 persona janë nga mosha 15 deri në 64 vjeç. Janë 720 fëmijë nga pesë deri në 14 vjeç dhe 412 janë deri në katër vjeç. Virusi është regjistruar në 254 persona mbi moshën 65 vjeç.

Gjatë kësaj jave janë raportuar dy vdekje të lidhura me gripin. Bëhet fjalë për personat e moshës 59 deri në 77 vjeç nga Shkupi dhe Sveti Nikolla.

“Personat e vdekur u konstatuan se kishin sëmundje shoqëruese dhe nuk ishin vaksinuar me një vaksinë kundër gripit sezonal. Te të ndjerit, analizat laboratorike konfirmuan gripin A(H1)pdm09 dhe gripin A të pa nëntip”, njoftojnë nga ISHP.

