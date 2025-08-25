Dy persona që kishin prerë dru ilegalisht u përpoqën të shtypnin policët me një kamion në rajonin e Kumanovës

Zyrtarët e policisë nga SPB Kumanovë arrestuan dje dy persona nga Kumanova, të cilët fillimisht i penguan të kontrollonin një kamion të ngarkuar me dru zjarri, pastaj i sulmuan dhe në fund i fyen dhe i tentuan t’i shtypin me kamion. Incidenti ndodhi të shtunën rreth orës 22:30 pranë fshatit Makresh, në komunën Nagoriçan i Vjetër.

Sipas informacioneve nga Ministria e Brendshme, policia në terren fillimisht vuri re një kamion Mercedes të parkuar me targa të Kumanovës, të ngarkuar me dru zjarri. Në mbrëmje, aty po qëndronin dy persona – 27-vjeçari T.J. dhe 46-vjeçari B.J.

“Kur u kërkua të kontrollonin kamionin, të dy refuzuan të bashkëpunonin me zyrtarët e policisë dhe filluan të silleshin në mënyrë agresive. Kur u tha se duhej të qëndronin në vend, personat sulmuan fizikisht policët dhe u përpoqën t’i linin të shkonin me dhunë”, njoftoi Ministria e Brendshme.

Pasi hynë në kamion, të dy u përpoqën të shtypnin policët me automjetin.

“Në atë moment, për shkak të kërcënimit serioz për jetën dhe sigurinë e zyrtarëve, ata u detyruan të qëllonin disa herë në ajër me armë paralajmëruese”, thanë ata.

Pas masave të marra dhe veprimit të shpejtë të policisë, të dyshuarit u gjetën dhe u ndaluan. Automjeti me dru zjarri u gjet dhe u sigurua si provë. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se pasi rasti të dokumentohet plotësisht, kundër të dyve do të ngrihen kallëzime penale përkatëse.

Kujtojmë se prerja ilegale e drunjve për ngrohje është e zakonshme me afrimin e vjeshtës dhe dimrit, kur njerëzit përgatiten për stinën e ftohtë.

