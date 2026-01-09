Dy persona nga Shkupi gjenden të vdekur në një shtëpi vikendi në Gostivar

Dy persona nga Shkupi gjenden të vdekur në një shtëpi vikendi në Gostivar

Nga Sektori për Punë të Brendshme në Tetovë njoftojnë se dy persona nga Shkupi të moshës 30 vjeçe janë gjetur të vdekur në një shtëpi fundjave në Gjonovicë të Epërme të Gostivarit.

Nga SPB-Tetovë thonë se trupat e personave në të ndjerë janë dërguar për autopsi.

“Më datë 08.01.2026, në orën 23:45, në DPB Gostivar është denoncuar se në një shtëpi pushimi (vikendi) në fshatin Gjonovicë e Epërme të Gostivarit, janë gjetur të vdekur personat T.J. (30) dhe I.N. (30), të dy nga Shkupi.
Mjeku ka konstatuar vdekjen pa gjurmë dhune, ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupat e të ndjerëve janë dërguar për obduksion.

Ekspertizë në vendin e ngjarjes kanë kryer prokurori publik dhe ekipi i inspektimit nga SPB Tetovë”, thonë nga SPB-Tetovë.

