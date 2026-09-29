Dy persona lëndohen rëndë në aksidentin në rrugën Jazhincë–Tetovë

Dy persona lëndohen rëndë në aksidentin në rrugën Jazhincë–Tetovë

Dy persona nga rajoni i Tetovës kanë pësuar lëndime të rënda trupore në një aksident trafiku të ndodhur në rrugën rajonale Jazhincë–Tetovë, pranë fshatit Dobroshtë.

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Sipas informacioneve nga SPB Tetovë, aksidenti ka ndodhur më 28 shtator, rreth orës 13:00, dhe në të janë përfshirë një motoçikletë dhe një automjet i tipit “Golf”, të dyja me targa të Tetovës.

Motoçikletën e drejtonte 41-vjeçari S.M. nga Dobroshti, ndërsa automjeti “Golf” drejtohej nga 34-vjeçari F.I.E., po ashtu nga Dobroshti.

Si pasojë e përplasjes, motoçiklisti S.M. dhe pasagjeri i tij, D.N. nga fshati Gllogjë, kanë pësuar lëndime të rënda trupore. Të dy janë transportuar për trajtim në Spitalin Klinik të Tetovës, ku u janë konstatuar lëndime të rënda.

Ekip nga SPB Tetovë ka kryer këqyrjen në vendin e aksidentit, ndërsa po ndërmerren veprimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.

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