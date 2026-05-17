Dy persona janë privuar nga liria, gjithsej katër denoncime për dhunë familjare gjatë 24 orëve të fundit
Më 17.05.2026 në orën 04:00 në SPB Shkup, një grua 29-vjeçare nga Shkupi ka denoncuar se më 13.05.2026 rreth orës 12:00, në shtëpinë familjare në rajonin e Qendrës, ajo dhe dy fëmijët e tyre janë sulmuar fizikisht nga partneri i saj jashtëmartesor Sh.G. (32) nga Shkupi. Po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Më 16.05.2026 në orën 22:00 në SPB Shkup, një grua 66-vjeçare nga Shkupi ka denoncuar se për një periudhë më të gjatë ajo dhe bashkëshorti i saj janë keqtrajtuar nga nipi i tyre 19-vjeçar M.T., i cili u kërkonte para dhe u bërë kërcënime. Po ndërmerren masa për zbardhjen e rastit.
Më 16.05.2026 në orën 16:25 në një fshat të Radovishit, nëpunës policorë nga SPB Strumicë – NJPB Radovish kanë privuar nga liria një 51-vjeçar nga ai fshat. Sipas denoncimit, ai rreth orës 15:00 në shtëpinë familjare e kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij jashtëmartesore 40-vjeçare. Personi është ndaluar në Stacionin Policor Radovish, është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të parashtrohet kallëzimi përkatës.
Më 16.05.2026 në orën 04:30 në Strumicë, nëpunës policorë nga SPB Strumicë e kanë privuar nga liria një 31-vjeçar nga një fshat i Strumicës, duke vepruar pas denoncimit paraprak se rreth orës 04:00 në Strumicë fizikisht e kishte sulmuar vëllain e tij. Ai është ndaluar në Stacionin Policor Strumicë, është njoftuar prokurori publik dhe pas dokumentimit të rastit do të parashtrohet kallëzim përkatës.