Dy penallti në Metropolitano, s’ka fitues në aktin e parë gjysmëfinal Atletico-Arsenal
Në një përballje të fortë gjysmëfinale në Champions League, Atlético Madrid dhe Arsenal u ndanë në barazim 1-1 në ndeshjen e parë, e zhvilluar mbrëmjen e sotme në stadiumin Metropolitano Stadium.
Skuadra londineze kaloi e para në avantazh në minutën e 44-të, kur Viktor Gyökeres u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë. Megjithatë, vendasit reaguan në pjesën e dytë dhe rikthyen ekuilibrat në minutën e 56-të, falë një tjetër penalltie të shndërruar në gol nga Julián Álvarez.
