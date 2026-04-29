Dy penallti në Metropolitano, s’ka fitues në aktin e parë gjysmëfinal Atletico-Arsenal

Në një përballje të fortë gjysmëfinale në Champions League, Atlético Madrid dhe Arsenal u ndanë në barazim 1-1 në ndeshjen e parë, e zhvilluar mbrëmjen e sotme në stadiumin Metropolitano Stadium.
Skuadra londineze kaloi e para në avantazh në minutën e 44-të, kur Viktor Gyökeres u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë. Megjithatë, vendasit reaguan në pjesën e dytë dhe rikthyen ekuilibrat në minutën e 56-të, falë një tjetër penalltie të shndërruar në gol nga Julián Álvarez.
Të ngjajshme

Bashkimi zyrtarisht do të luajë në Gostivar

Bashkimi zyrtarisht do të luajë në Gostivar

‘Bomba’ e verës? Real Madridi gati të thyejë bankën për yllin e PSG-së

‘Bomba’ e verës? Real Madridi gati të thyejë bankën për yllin e PSG-së

Një hap larg finales: Simeone kërkon ‘hakmarrjen’ ndaj Artetës për humbjen në fazën e grupeve

Një hap larg finales: Simeone kërkon ‘hakmarrjen’ ndaj Artetës për humbjen në fazën e grupeve

Çmenduri në Paris: PSG fiton 5–4 ndaj Bayern

Çmenduri në Paris: PSG fiton 5–4 ndaj Bayern

Bajerni në finalen e parakohshme të Champions, Eberl: E gjithë Gjermania po na mbështet në Paris

Bajerni në finalen e parakohshme të Champions, Eberl: E gjithë Gjermania po na mbështet në Paris

Atletico, Simeone para Arsenalit: Ndeshje e fortë, kam besim te ekipi

Atletico, Simeone para Arsenalit: Ndeshje e fortë, kam besim te ekipi