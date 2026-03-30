Dy paqeruajtës të OKB-së vriten dhe dy të tjerë plagosen në një shpërthim në Libanin jugor
Forca e Përkohshme e Kombeve të Bashkuara në Liban (UNIFIL) njoftoi të hënën se dy paqeruajtës u vranë dhe dy të tjerë u plagosën, përfshirë një në gjendje kritike, nga një shpërthim që goditi automjetin e tyre në jug të Libanit, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë, misioni i Kombeve të Bashkuara tha se dy ushtarët u vranë nga një “shpërthim me origjinë të panjohur” që shkatërroi automjetin e tyre pranë qytetit Bani Hayyan në rrethin Marjeyoun.
Misioni theksoi se ky është incidenti i dytë i këtij lloji brenda 24 orëve, duke shtuar se është hapur një hetim për rrethanat e ngjarjes.
“Ritheksojmë se askush nuk duhet të humbasë jetën duke shërbyer për kauzën e paqes”, thuhet në deklaratë.
Të dielën, misioni i Kombeve të Bashkuara njoftoi se një paqeruajtës u vra dhe një tjetër u plagos pasi një predhë goditi një pozicion të tyre pranë qytetit Adshit al-Qusayr në jug të Libanit.
Agjencia shtetërore libaneze e lajmeve raportoi se artileria izraelite bombardoi selinë e njësisë indoneziane të paqeruajtësve të Kombeve të Bashkuara në të njëjtin qytet, pa dhënë detaje të tjera.