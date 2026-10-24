Dy palestinezë të vrarë dhe katër të plagosur nga sulmet izraelite në Gaza
Dy palestinezë, përfshirë një grua, janë vrarë dhe katër të tjerë janë plagosur të shtunën në sulmet izraelite në Rripin e Gazës, thanë burime mjekësore për Anadolu.
Sulmet ndodhën në vazhdën e shkeljeve të vazhdueshme izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, e cila është në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Burimet mjekësore thanë se Fatima Abu Laban, një grua palestineze, u vra nga të shtënat izraelite në zonën Tal al-Dhahab të Beit Lahias, në veri të Gazës.
Një tjetër grua palestineze u plagos në qafë nga të shtënat izraelite në Beit Lahia, shtuan burimet.
Mohammad Anan al-Rawagh, një i ri palestinez, u vra dhe tre të tjerë u plagosën, njëri prej tyre rëndë, në një sulm izraelit në lagjen al-Rimal, në perëndim të Qytetit të Gazës, thanë burimet.
Dëshmitarët thanë se një dron izraelit lëshoi të paktën një raketë drejt kalimtarëve pranë Stadiumit të Palestinës, në lagjen al-Rimal.
Në orët e para të së shtunës, dronët izraelitë hodhën kuti me eksploziv mbi shtëpitë e braktisura nga banorët e tyre pranë zonave nën kontrollin e ushtrisë izraelite, në lagjen al-Tuffah, në lindje të Qytetit të Gazës.
Sipas burimeve lokale, incidenti ndodhi njëkohësisht me të shtëna të shumta nga automjetet ushtarake në zonën përreth.
Anijet luftarake izraelite gjithashtu qëlluan me armë zjarri dhe predha drejt bregdetit të Qytetit të Gazës, pa shkaktuar të plagosur, sipas burimeve.
Sipas të dhënave më të fundit të Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, deri të shtunën, shkeljet izraelite të armëpushimit kanë vrarë 1.547 palestinezë dhe kanë plagosur 5.559 të tjerë.
Që nga tetori i vitit 2023, lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë, ndërsa ka shkaktuar shkatërrime të gjera që kanë prekur rreth 90 për qind të infrastrukturës civile të territorit.