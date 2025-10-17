Dy palestinezë të plagosur nga të shtënat e ushtrisë izraelite në Bregun Perëndimor
Dy palestinezë u plagosën nga të shtënat e ushtrisë izraelite të enjten vonë gjatë një bastisjeje në qytetin Kafr Aqab, në veri të Kudsit, sipas Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze, transmeton Anadolu.
Në një deklaratë të Gjysmëhënës thuhet se “ekipet trajtuan dy persona të plagosur nga plumba të vërtetë, njëri nën gju dhe një tjetër, një djalë 17-vjeçar, në këmbë, gjatë një bastisjeje ushtarake izraelite në Kafr Aqab”.
Forcat e policisë dhe ushtrisë izraelite sulmuan qytetin, ndoqën disa të rinj dhe qëlluan me plumba të vërtetë dhe granata zhurmuese, thanë dëshmitarët për agjencinë zyrtare palestineze të lajmeve WAFA.
Ushtria thuhet se ka mbyllur disa rrugë gjatë bastisjes dhe ka kufizuar lëvizjen e banorëve dhe automjeteve.
Incidenti ndodhi disa orë pasi forcat izraelite qëlluan dhe vranë një burrë palestinez në qytetin Qabatiya, në jug të Jeninit, në veri të Bregut Perëndimor. Më herët të enjten, një fëmijë palestinez u vra nga zjarri izraelit ndërsa luante futboll në fshatin Ar-Rihiya, në jug të Hebronit (El-Halil).
Autoritetet lokale thonë se më shumë se 1.000 palestinezë janë vrarë në Bregun Perëndimor, rreth 10 mijë janë plagosur dhe mbi 20 mijë janë arrestuar, përfshirë 1.600 fëmijë, që nga fillimi i luftës në Gaza në tetor 2023.
Në një vendim historik korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë (GJND) e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve kolone në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.