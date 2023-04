Dy nga zëvendësuesit e mundshëm të Ancelottit janë te Real Madrid

Real Madrid dëshiron të planifikojë sezonin e ardhshëm paraprakisht dhe po shqyrton disa trajnerë, duke përfshirë dy njohje të vjetra që janë ende në klub.

Dy opsionet që janë tashmë te Real Madrid

Rail Gonzalez, ish-lojtar i Real Madridit ku aktualisht është nën komandën e Castilla. Raul është një nga emrat që do të jetë pasardhësi i Ancelottit. Sipas Central Defense, sistemi që Raul do të propozonte në Real Madrid do të përbëhej nga shumë akademi të rinjsh dhe një sulmues kryesor.

Alvaro Arbeloa, ish-futbollist i Real Madridit, i cili pasi vari këpucët në gozhdë, vendosi të zhvillojë karrierën e tij si trajner. Tani për tani ai është trajneri i parë në Juvenil A (të miturit) të Real Madridit.