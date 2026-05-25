Dy ministra izraelitë bëjnë thirrje për ndërprerje të energjisë elektrike dhe shembje të shtëpive në Liban
Dy ministra të kabinetit izraelit bënë thirrje për ndërprerjen e energjisë elektrike në Liban dhe për shembjen e dhjetëra ndërtesave në Bejrut, ndërsa shefi i ushtrisë kërkoi rifillimin e sulmeve ndaj kryeqytetit libanez, transmeton Anadolu.
“Duhet t’ia ndërpresim energjinë elektrike Libanit, të pushtojmë lumin Zahrani dhe të rikthehemi në një luftë të ashpër”, tha ministri i Sigurisë Kombëtare Itamar Ben-Gvir në një deklaratë.
“Ka ardhur koha që kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu t’i godasë tavolinën presidentit amerikan Donald Trump dhe ta informojë se po rikthehemi në luftë në Liban”, deklaroi ai.
Nga ana e tij, ministri i Financave Bezalel Smotrich bëri thirrje për t’i dhënë fund “kërcënimit të dronëve shpërthyes të Hezbollahut”.
“Këtë javë miratova një buxhet të posaçëm prej rreth 2 miliardë shekelësh izraelitë (afërsisht 693 mijë dollarë)”, tha ai në një deklaratë, duke pretenduar se kjo do t’i mundësojë sistemit të mbrojtjes të përgatitet në mënyrë optimale.
“Si përgjigje ndaj çdo droni shpërthyes, duhet të shemben dhjetë ndërtesa në Bejrut dhe çdo kërcënim serioz duhet të përballet me një reagim vendimtar”, tha Smotrich.
Retorika e ashpërsuar erdhi menjëherë pasi transmetuesi publik KAN raportoi se shefi i Shtabit të Përgjithshëm Eyal Zamir kërkoi gjatë një mbledhjeje të kabinetit izraelit të sigurisë të dielën rifillimin e sulmeve ndaj Bejrutit, si hakmarrje për sulmet me dronë të Hezbollahut.
Izraeli ndaloi sulmet ndaj Bejrutit në prill me kërkesë të Shteteve të Bashkuara, ndërsa Washingtoni dhe Teherani po i vazhdonin bisedimet diplomatike të ndërmjetësuara nga Pakistani për t’i dhënë fund luftës me Iranin që nisi më 28 shkurt.
Izraeli ka vazhduar të shkelë armëpushimin në Liban, të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara, i arritur në prill dhe i zgjatur më pas deri në fillim të korrikut.
Sipas zyrtarëve libanezë, më shumë se 3.100 persona janë vrarë, mbi 9.500 janë plagosur dhe 1,6 milion njerëz janë zhvendosur nga bombardimet izraelite në Liban që nga 2 marsi, mes sulmeve ndërkufitare me Hezbollahun.