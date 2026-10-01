Dy kategori të reja bursash për studentët me sëmundje të rralla dhe nevoja të veçanta arsimore

Dy kategori të reja bursash për studentët me sëmundje të rralla dhe nevoja të veçanta arsimore

Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, njoftoi sot se do të vendosen dy kategori të reja bursash për studentët me sëmundje të rralla dhe për studentët me nevoja të veçanta arsimore.

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Duke folur në orën e parë akademike në Universitetin “Shën Kirili dhe Metodi” në Shkup, Janevska tha se së shpejti do të shpallet konkursi dhe se të gjithë studentët që do të aplikojnë në këto kategori do të përfitojnë bursë.

Lidhur me kërkesën e organizatave studentore për rritjen e subvencionit për ushqimin studentor nga 140 në 200 denarë, ministrja tha se propozimi po shqyrtohet, ndërsa po analizohen edhe modele të reja të subvencionimit të përdorura në vendet e rajonit.

Sa i përket konvikteve studentore, Janevska njoftoi se pas hapjes së “Stiv Naumov”, së shpejti pritet edhe akomodimi i studentëve në konviktin “Kuzman Josifovski-Pitu”. Konkursi për këtë konvikt do të shpallet pasi të përfundojë dokumentacioni i nevojshëm për përdorimin e tij.

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