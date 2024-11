Dy investime të reja deri në fund të muajit dhe 500 vende të reja pune, paralajmëron Mickoski

Kryeministri Hristijan Mickoski paralajmëroi se pret që deri në fund të muajit të ketë dy investime të reja. Njëri, siç shprehet ai, do të jetë zgjerimi i impiantit tashmë ekzistues dhe tjetri do të jetë investim krejtësisht i ri. Të dyja investimet kapin vlerën deri në 50 milionë euro dhe do të krijojnë deri në 500 vende të reja pune.

