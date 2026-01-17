Dy gra kanë denoncuar dhunë familjare në Shkup
Dy gra kanë denoncuar dhunë familjare në SPB Shkup pas sulmeve të pësuara fizike.
Në rastin e parë, dje në orën 09:20 në SPB Shkup, një grua 45-vjeçare nga rrethina e Shkupit, denoncoi se në ditët e kaluara u sulmua fizikisht disa herë nga bashkëshorti i saj A.B. (48), i cili ndërkohë ia dëmtoi celularin dhe automjetin e saj. Po merren masa për zbardhjen e rastit dhe pas dokumentimit të plotë të rastit do të vijojë parashtresë përkatëse.
Në rastin e dytë, në SPB Shkup, një grua 29-vjeçare nga rrethina e Shkupit denoncoi se më 10 janar në shtëpinë familjare në zonën e komunës së Petrovecit u sulmua fizikisht nga bashkëshorti i saj K.J. (33), i cili përdori një send të fortë, e ndërkohë i bëri kërcënime edhe me një send të mprehtë. Më parë, sipas denoncimit, K.J. sulmoi fizikisht edhe vajzën e tyre të mitur.
Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të vijojnë parashtresa përkatëse.