Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Dy gola të vonshëm, Barcelona fiton derbin lokal ndaj Espanyolit

Barcelona ka regjistruar një fitore të rëndësishme dhe tejet të vështirë në transfertë ndaj Espanyolit, në kuadër të xhiros së 18-të në La Liga.

Skuadra katalanase triumfoi me rezultat 0-2 në një ndeshje të tensionuar dhe dramatike që nga minutat e para. Vendasit ishin të parët që rrezikuan seriozisht, me Robert Fernandez dhe Carlos Romero, por portieri i Barcelonës, Joao Garcia, u shfaq vendimtar me pritje spektakolare duke mbajtur portën e paprekur.

Edhe Barcelona pati raste të pastra shënimi, veçanërisht përmes Jules Kounde dhe Lamine Yamal, por finalizimi mungoi në të dyja rastet.

Zhbllokimi i rezultatit erdhi vetëm në minutën e 86-të, kur Dani Olmo realizoi një supergol pas asistimit të Fermin Lopez. Katër minuta më vonë, Fermin ishte sërish protagonist, duke asistuar Robert Lewandowskin, i cili vulosi fitoren për mysafirët në minutën e 90-të.

Me këtë triumf, Barcelona ngjitet në kuotën e 49 pikëve në tabelë, ndërsa Espanyoli mbetet në pozitën e pestë me 33 pikë.

MARKETING

Të ngjajshme

Maduro mbërrin në Nju Jork, pritet të përballet me akuza të rënda

Maduro mbërrin në Nju Jork, pritet të përballet me akuza të rënda

Ukraina arrin marrëveshje ushtarake me SHBA-në

Ukraina arrin marrëveshje ushtarake me SHBA-në

Limani prezanton projektet për Malësinë e Gostivarit

Limani prezanton projektet për Malësinë e Gostivarit

VLEN: Me Zulhajrat Demirin, Vrapçishti zgjedh ndryshimin më 11 janar!

VLEN: Me Zulhajrat Demirin, Vrapçishti zgjedh ndryshimin më 11 janar!

Edon Zhegrova luan mbi 45 minuta, Juventusi ndalet nga Lecce

Edon Zhegrova luan mbi 45 minuta, Juventusi ndalet nga Lecce

2025, viti i eksperimenteve të mëdha teknologjike

2025, viti i eksperimenteve të mëdha teknologjike