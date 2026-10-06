Dy gola të Asllanit, tri pikë për Shqipërinë

Dy gola të Asllanit, tri pikë për Shqipërinë

Shqipëria vuan por fiton 2-1 ndaj San Marinos në stadiumin kombëtar, në ndeshjen e vlefshme për Ligën e Kombeve. Kuqezinjtë e nisën ndeshjen në sulm, duke ushtruar presion konstant. Një eurogol i Asllanit zhbllokoi llogaritë, një goditje fantastike e mesfushorit nga distanca ishte e pamundur të ndalej nga portiere.

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Shik.mk

 

 

U mendua se pas këtij goli, gjërat do të ishin të thjeshta, por ndodhi kështu. Modestët e San Marinos gjetën forcën për të barazuar shifrat me anë të Lazarit.  Ekipi i Maran shtoi presionin dhe fitoi penallti në minutën e 90-të, 11-metërsh që u shndërrua në gol nga Asllani. Shqipëria kryeson grupin me 9 pikë, pas suksesit të Bjellorusisë ndaj Finlandës. Kombëtarja luan ndeshjet e radhës në nëntor.

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