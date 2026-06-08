Dy gjigantët e Serie A në garë për David Alaban
David Alaba ka gjetur tashmë ekipin e tij të ri pas largimit nga Real Madridi, pasi mbrojtësi austriak nuk bën më pjesë në planet e klubit madrilen dhe nuk i është ofruar rinovim kontrate.
Si rezultat, ai pritet të nisë një kapitull të ri në karrierën e tij gjatë këtij afati kalimtar.
Sipas raportimeve të fundit nga mediat sportive, Alaba po i afrohet gjithnjë e më shumë një transferimi në Serie A, ku interesimi për të është rritur ndjeshëm.
Juventusi dhe Milani janë dy klubet që aktualisht konsiderohen më të favorizuar për të siguruar shërbimet e tij.
Te Real Madridi, roli i Alabës është zvogëluar për shkak të lëndimeve, konkurrencës në skuadër dhe pagës së tij të lartë, ndërsa klubi nuk planifikon ta mbajë në të njëjtat kushte financiare.
Për këtë arsye, përfaqësuesit e lojtarit tashmë janë duke shqyrtuar opsione të reja në futbollin evropian.
Italia shihet si destinacioni më i mundshëm për të vazhduar karrierën, pasi i ofron një nivel të lartë gare dhe mundësi për të qëndruar në futbollin elitar.
Fillimisht është përmendur edhe Interi si opsion, por klubi zikaltër nuk ka bërë hapa konkretë, ndërsa Juventusi dhe Milani kanë shfaqur interes më serioz.
Juventusi po kërkon të shtojë përvojë në mbrojtje dhe e sheh Alabën si një profil që sjell lidership, fleksibilitet taktik dhe aftësi për të luajtur si qendërmbrojtës apo mbrojtës i majtë.
Megjithatë, pengesë mbetet aspekti financiar, pasi paga e tij aktuale është mbi standardet e zakonshme të klubit torinez.
Nga ana tjetër, Milani po e vlerëson seriozisht mundësinë e transferimit, duke kërkuar stabilitet në repartin defensiv.
Kuqezinjtë e shohin Alabën si një lojtar me ndikim të menjëhershëm, sidomos në aspektin e përvojës dhe ndërtimit të lojës nga prapavija, por marrëveshja do të varej nga një ulje e ndjeshme e kërkesave financiare.
Me përvojën e tij të gjatë te Bayern Munich dhe Real Madrid, Alaba mbetet një emër me peshë në futbollin evropian dhe një lider potencial për çdo skuadër.
Ai dëshiron të vazhdojë të luajë në nivel të lartë dhe të shmangë kalimin në liga më pak konkurruese.
Largimi i tij nga Real Madridi shënon fundin e një etape të rëndësishme, ku ai fitoi trofe dhe luajti rol kyç në periudha të ndryshme, edhe pse lëndimet ndikuan në vazhdimësinë e tij.
Tani, gjithçka tregon se Italia është destinacioni më i mundshëm për kapitullin e ardhshëm të David Alabës, me Juventusin dhe Milanin që mbeten në garë për firmën e tij.