Dy gjigantët anglezë kontaktojnë Milanin për transferimin e Leaos
Manchester United dhe Liverpool raportohet se kanë nisur kontaktet me Milanin për të eksploruar mundësinë e një transferimi veror të yllit portugez, Rafael Leao.
Me një vlerësim të raportuar prej 60 milionë eurosh, të dy gjigantët e Ligës Premier janë të etur të sigurojnë firmën e 26-vjeçarit, para se çmimi i tij të rritet ndjeshëm pas Kupës së Botës 2026 në Amerikën e Veriut.
United dhe Liverpool janë shfaqur si kandidatët kryesorë anglezë për Leao, pasi kanë bërë kërkesa zyrtare për të mësuar nëse ai është i disponueshëm për shitje.
Milani thuhet se është i hapur për një shitje, teksa kërkon të balancojë financat, duke vendosur një vlerësim që shumë klube elitare e konsiderojnë “vlerë të shkëlqyer” për një lojtar të këtij niveli.
Të dy klubet po shtyjnë që bisedimet të mbyllen para hapjes së afatit kalimtar veror, për të shmangur rritjen e çmimeve që zakonisht vjen kur një lojtar shkëlqen në Botëror.
Edhe pse ende nuk është paraqitur asnjë ofertë zyrtare, eksperti i transferimeve Fabrizio Romano ka konfirmuar se të paktën dy klube angleze kanë kontaktuar për të kuptuar kërkesat financiare të Milanit.
Diskutimet janë fokusuar kryesisht te situata aktuale e pagës së Leaos dhe shuma e saktë që do ta bindte klubin të pranojë shitjen këtë verë.
“Mund t’ju them se disa klube të Ligës Premier kanë bërë telefonata për të kuptuar situatën e Leaos. Sa vlen? Sa kërkon Milani? Si qëndron puna me pagën e tij?.
“Pra, disa klube të Ligës Premier, më shumë se një, mund t’ju them, kanë qenë dy, le të themi nga sa kam dëgjuar, dy klube të Ligës Premier po telefonojnë për të kuptuar situatën”, ka deklaruar Romano./