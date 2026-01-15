Dy anëtaret e reja të Këshillit Gjyqësor bënë betimin solemn në Kuvendin e RMV-së

Dy anëtaret e reja të Këshillit Gjyqësor bënë betimin solemn në Kuvendin e RMV-së

Anëtarët e sapozgjedhur të Këshillit Gjyqësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Suzana Joshevska-Anastasovska dhe Arlinda Kadri-Shahinoviq, sot në Kuvend realizuan betimin solemne para kryetarit të Kuvendit, Afrim Gashi.

Avokatja Suzana Joshevska-Anastasovska, së bashku me profesoreshën Arlinda Kadri-Shahinoviq, përpara dy ditësh në Kuvend u zgjodhën si anëtare të Këshillit Gjyqësor me propozim të presidentes Gordana Siljanovska-Davkova.

Këshilli Gjyqësor përbëhet nga 15 anëtarë, prej të cilëve tetë zgjidhen nga radhët e gjyqtarëve, tre zgjidhen nga Kuvendi dhe dy anëtarë janë me propozim të presidentit të shtetit. Anëtarë, pa të drejtë vote, janë gjithashtu kryetari i Gjykatës Supreme dhe ministri i drejtësisë.

Mandati i anëtarëve të zgjedhur zgjat gjashtë vjet me të drejtë një rizgjedhjeje, ndërsa kryetarit të Gjykatës Supreme dhe ministrit të drejtësisë, me përfundimin e funksionit të tyre, i përfundon edhe mandati në Këshill.

MARKETING

Të ngjajshme

UNICEF: Pavarësisht armëpushimit, fëmijët në Gaza po vdesin nga sulmet dhe i ftohti

UNICEF: Pavarësisht armëpushimit, fëmijët në Gaza po vdesin nga sulmet dhe i ftohti

Risteski për ligjin kundër pirjes së duhanit: Duhet të mbështetet çdo ligj që mbron shëndetin

Risteski për ligjin kundër pirjes së duhanit: Duhet të mbështetet çdo ligj që mbron shëndetin

Mucunski për vendimin e SHBA-ve për vizat: Muajt e ardhshëm do të habiteni pozitivisht me politikën e vizave ndaj RMV-së

Mucunski për vendimin e SHBA-ve për vizat: Muajt e ardhshëm do të habiteni pozitivisht me politikën e vizave ndaj RMV-së

Ndalohen 33 ueb-faqe të paligjshme për të lojëra fati në Maqedoni, deri tani janë ndaluar gjithsej 307

Ndalohen 33 ueb-faqe të paligjshme për të lojëra fati në Maqedoni, deri tani janë ndaluar gjithsej 307

Gjykata iraniane mohon akuzat për ekzekutimin e një protestuesi

Gjykata iraniane mohon akuzat për ekzekutimin e një protestuesi

Rusia dëbon diplomatin britanik me arsyetimin se ishte operativ i inteligjencës

Rusia dëbon diplomatin britanik me arsyetimin se ishte operativ i inteligjencës