Dy aktivistë të flotiljes humanitare për në Gaza lirohen pas një ndalimi të zgjatur nga Izraeli

Izraeli ka liruar sot dy aktivistë të Flotiljes Globale Sumud me destinacion Gazën, brazilianin Thiago de Avila dhe spanjollin me origjinë palestineze Saif Abukeshek, duke i deportuar pas ndalimit të zgjatur, transmeton Anadolu.

Lirimi i tyre erdhi “pasi përfundoi hetimi ndaj tyre”, tha Ministria e Jashtme izraelite në platformën sociale amerikane X.

Ndalimi i tyre ishte zgjatur më parë dy herë nga gjyqësori izraelit.

Flotilja Globale Sumud u sulmua më 30 prill pranë ishullit grek të Kretës, rreth 600 milje detare larg destinacionit të saj, enklavës së Gazës, e cila po vuan nga bllokada.

Anijet e para të flotiljes, që transportonin ndihma humanitare, u nisën nga Barcelona më 12 prill, ndërsa flota kryesore u nis nga ishulli italian i Siçilisë më 26 prill, me synimin për të thyer bllokadën shumëvjeçare të Izraelit ndaj Gazës.

Izraeli ka vendosur një bllokadë të rëndë ndaj Rripit të Gazës që nga viti 2007, duke i lënë 2,4 milionë banorët e territorit në prag të urisë.

Ushtria izraelite nisi një ofensivë brutale dyvjeçare ndaj Gazës në tetor 2023, duke vrarë më shumë se 72 mijë njerëz, duke plagosur mbi 172 mijë të tjerë dhe duke shkaktuar shkatërrime masive në të gjithë territorin e rrethuar.

