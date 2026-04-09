Dy aksidente me viktima brenda një dite në Maqedoni
Gjatë 24 orëve të fundit kanë ndodhur dy aksidente të rënda trafiku me pasoja fatale, në të cilat dy persona kanë humbur jetën.
Aksidenti i parë është raportuar më 8 prill në orën 09:15, kur në rrugën “Kostadin Zupov” në fshatin Smokvicë, një traktor “Toma Vinkovic” me rimorkio, i drejtuar nga 75-vjeçari R.B. nga Gjevgjelia, ka dalë nga rruga dhe ka rënë në shtratin e lumit Meshkavicë. Në aksident, shoferi ka pësuar lëndime të rënda, ndërsa bashkudhëtari i tij Z.G. (70) nga Smokvica ka ndërruar jetë me lëndime, të cilat janë diagnostikuar në Spitalin e Përgjithshëm në Gjevgjeli. Për shkak të ashpërsisë së lëndimeve, R.B. është transferuar në Kompleksin e Klinikave “Nëna Terezë” në Shkup, ku më vonë ka ndërruar jetë në orën 23:15. Për ngjarjen është njoftuar prokurori publik, ndërsa një ekip nga Drejtoria e Punëve të Brendshme të Gjevgjelisë ka kryer inspektim”.
“Aksidenti i dytë ndodhi po atë ditë në orën 18:50 në rrugën Mirce Acev në Bogdanci, ku një traktor Ferguson me targa të Gjevgjelisë, i drejtuar nga G.S. (64) nga Bogdanci, goditi një mur betoni dhe u përmbys. Shoferi vdiq në vend nga lëndimet e marra, ndërsa vdekjen e konfirmoi një mjek nga Ndihma Shpejtë. Pas udhëzimeve të prokurorit publik, trupi i të ndjerit është dorëzuar për autopsi, ndërsa një ekip inspektimi nga Departamenti i Punëve të Brendshme të Gjevgjelisë kreu inspektimin”, thonë nga MPB.