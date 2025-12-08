Durmishi: VLEN po shkon drejt homogjenizimit të plotë!
Sa i përket shkrirjes së koalicionit VLEN në një subjekt të vetëm, ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi në emisionin “Debat në Shenja”, tha se koalicioni VLEN funksionon si një mekanizëm i konsoliduar politik në të cilën janë të përfshirë katër subjekte politike dhe përfaqësuesi i VV-së, ka një kryesi qendrore që funksionon, ka një qendër mediale që funksionon bashkarishtë, komision kadrovik dhe funksionojnë normal për çdo ditë dhe në rrugën e duhur.
“Është një platformë e cila ka gjetur mbështetjen e shqiptarëve dhe VLEN-i normalisht që shkon drejt homogjenizimit të plotë por cila do qoftë formulë dhe vendim që do të jetë i drejt dhe efikas i cili do të sillet me konsensus me përkrahje të të gjithë liderëve dhe strukturës bazë do të mirëpritet nga shqiptarët”, tha Durmishi.
Ai tha se e rëndësishme është që çdo vendim që do ta merr VLEN-i të ketë mbështetjen e shqiptarëve.