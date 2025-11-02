Durmishi: Tetova zgjodhi punën, jo interesat klanore

Durmishi: Tetova zgjodhi punën, jo interesat klanore

Përfaqësuesi i koalicionit VLEN, Besar Durmishi, ka deklaruar se rezultatet e fundit zgjedhore në Tetovë tregojnë një fitore të madhe në shumicën e vendbanimeve, duke theksuar se qytetarët kanë vlerësuar punën e kryetarit të komunës dhe përkushtimin e tij ndaj interesit publik.

“Sipas statistikave, pothuajse në të gjitha vendbanimet kemi korrur një fitore të madhe. Qytetarët e Tetovës dëshmuan se dinë të vlerësojnë punën e një kryetari komune që ka qenë 24/7 i përkushtuar për komunën dhe që punon për interesin e qytetarëve, e jo për interesa klanore apo individuale,” tha Durmishi.

Ai shtoi se ky rezultat është dëshmi e besimit të qytetarëve në një qeverisje lokale që vendos interesin e përbashkët mbi çdo gjë tjetër. /SHENJA/

MARKETING

Të ngjajshme

Mendi Qyra shpall fitore në Strugë: Ja arritëm, qytetarët na vlerësuan

Mendi Qyra shpall fitore në Strugë: Ja arritëm, qytetarët na vlerësuan

Fatmir Dehari: Rezultatet e zgjedhjeve nuk janë të kënaqshme

Fatmir Dehari: Rezultatet e zgjedhjeve nuk janë të kënaqshme

Rezultatet e para në Dollnen: Blerim Islami në epërsi ndaj Sashko Veljanovskit

Rezultatet e para në Dollnen: Blerim Islami në epërsi ndaj Sashko Veljanovskit

Numërohen 70% të votave në Kërçovë, në epërsi kandidati i VMRO-së

Numërohen 70% të votave në Kërçovë, në epërsi kandidati i VMRO-së

Numërohen mbi 95% të votave në Tetovë, Kasami në epërsi prej mbi 5000 vota

Numërohen mbi 95% të votave në Tetovë, Kasami në epërsi prej mbi 5000 vota

Numërohen afër 70% të votave në Bërvenicë, prin bindshëm Haqim Ramadani

Numërohen afër 70% të votave në Bërvenicë, prin bindshëm Haqim Ramadani