Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Durmishi paralajmëron rritje të pagës minimale në muajin mars

Ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi, ka njoftuar se paga minimale në Maqedoninë e Veriut do të pësojë rritje prej rreth 2,000 denarësh në muajin mars të vitit 2026. Sipas tij, ky hap është pjesë e planit të Qeverisë për përmirësimin e standardit jetësor dhe përkrahjen e punëtorëve me të ardhura më të ulëta.
Durmishi theksoi se Qeveria po punon në harmonizimin e pagës minimale me rritjen e inflacionit dhe kostot e jetesës, me qëllim që punëtorët të ndjejnë realisht përmirësim në buxhetet familjare.
Nga ana tjetër, Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë (LSM) vazhdon të qëndrojë në kërkesën e saj që paga minimale të arrijë në 500 euro, duke theksuar se me rritjen aktuale ajo ende mbetet e pamjaftueshme për të përballuar shpenzimet bazë mujore.

Aktualisht, paga minimale në vend është 24,379 denarë neto në muaj, ndërsa sindikatat kërkojnë që procesi i harmonizimit të bëhet më dinamik dhe të përfshijë një formulë që pasqyron realisht koston e jetesës dhe inflacionin.

MARKETING

Të ngjajshme

Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Snopçe: Nuk ka përçarje brenda AKI-së, do vazhdojë mbështetja për Valbon Limanin

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Rubio: Po bëhet “progres i mirë” në hartimin e rezolutës për forcën ndërkombëtare në Gaza

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Mickoski, Limanit: Dy plane të detajuara urbanistike në Gostivar i ke bërë në mënyrë të paligjshme

Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

Aksion kontrollues në një objekt hotelierik në Gostivar, ndalohen dy persona

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!

Reagon Blerim Bexheti: Nuk frikësohem, e vërteta nuk mbyllet me kallëzime politike!

Zelensky paralajmëron se Putini po planifikon një luftë të madhe në Evropë në vitin 2029 ose 2030

Zelensky paralajmëron se Putini po planifikon një luftë të madhe në Evropë në vitin 2029 ose 2030