Durmishi: Nuk ka bazë ekonomike për rritjen e pagës minimale në 500 euro
Paga minimale përcaktohet nga zhvillimi ekonomik, rritja e produktivitetit dhe niveli i kostos së jetesës. Një propozim ad-hoc për një rritje pa bazë dhe pa një analizë ekonomike do të ushtrojë presion të drejtpërdrejtë mbi ndërmarrjet e vogla dhe të mesme që janë shtylla e ekonomisë, tha Ministri i Ekonomisë dhe Punës Besar Durmishi në seancën pyetje nga deputetët.
Si pasojë e kësaj, shtoi ai, shumë punëtorë do të pushohen nga puna, si dhe një rritje e përsëritur e inflacionit dhe një rritje e çmimeve që do të prekë rastet sociale ose familjet e varfra.
Ai thotë se propozimi i opozitës për të rritur pagën minimale ad hoc në 30,000 denarë nuk është i mundur pa u përmbushur më parë kushtet e nevojshme.
“Fillimisht, kemi një formulë për përcaktimin e pagës minimale – 50% e rritjes së pagës së mëparshme dhe rritjes së kostos së jetesës nga viti paraprak. Ky mekanizëm është në përputhje me sindikatat, punëtorët dhe është një mekanizëm që është në praktikë si në Evropë ashtu edhe këtu. Ai mbron punëtorët dhe pasqyron interesat dhe kapacitetet reale të ekonomisë vendase. Lidhur me minimumin, nëse krahasojmë përvojën e Eurostat, vendi ynë është në mes të Evropës. Në fund të fundit, pagën minimale më të ulët e kanë Shqipëria, Serbia dhe Bullgaria. Jemi pas Kroacisë, Sllovenisë dhe Polonisë”, tha Durmishi.