Durmishi: Kujdesi dhe mbrojtja e standardit të qytetarëve, prioritet i yni
Ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi pas takimit me përfaqësues të marketeve ka thënë se kujdesi për qytetarët dhe mbrojtja e standarit të tyre janë prioriteti i tyre kryesor.
“Sot pata një takim pune me përfaqësues të supermarketeve të mëdha, në të cilin diskutuam lëvizjet e çmimeve dhe situatën aktuale të tregut.
Ministria e Ekonomisë dhe Punës nuk do të ndërhyjë në treg pa një arsye të justifikuar, por nuk do të mbetet pasive nëse krijohet presion i pajustifikuar mbi qytetarët.
Së bashku me përfaqësuesit e supermarketeve, ramë dakord që çmimet e produkteve duhet të mbeten në nivel ferr dhe se nuk duhet të ketë rritje të reja të çmimeve.
Ne do të vazhdojmë të monitorojmë me kujdes situatën dhe do të reagojmë sa herë që është e nevojshme”, ka shkruar Durmishi.