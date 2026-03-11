Durmishi: Kujdesi dhe mbrojtja e standardit të qytetarëve, prioritet i yni

Durmishi: Kujdesi dhe mbrojtja e standardit të qytetarëve, prioritet i yni

Ministri i Ekonomisë, Besar Durmishi pas takimit me përfaqësues të marketeve ka thënë se kujdesi për qytetarët dhe mbrojtja e standarit të tyre janë prioriteti i tyre kryesor.
“Sot pata një takim pune me përfaqësues të supermarketeve të mëdha, në të cilin diskutuam lëvizjet e çmimeve dhe situatën aktuale të tregut.
Ministria e Ekonomisë dhe Punës nuk do të ndërhyjë në treg pa një arsye të justifikuar, por nuk do të mbetet pasive nëse krijohet presion i pajustifikuar mbi qytetarët.
Së bashku me përfaqësuesit e supermarketeve, ramë dakord që çmimet e produkteve duhet të mbeten në nivel ferr dhe se nuk duhet të ketë rritje të reja të çmimeve.
Ne do të vazhdojmë të monitorojmë me kujdes situatën dhe do të reagojmë sa herë që është e nevojshme”, ka shkruar Durmishi.

MARKETING

Të ngjajshme

“Qëndroni 1 mijë metra larg bankave”, Irani paralajmëron:Çmimi i naftës do arrijë në 200 dollarë për fuçi

“Qëndroni 1 mijë metra larg bankave”, Irani paralajmëron:Çmimi i naftës do arrijë në 200 dollarë për fuçi

Logos-A sjell botimin e ri “Metodologjia islame e leximit të kohëve të vështira” të mendimtarit turk Mehmet Görmez

Logos-A sjell botimin e ri “Metodologjia islame e leximit të kohëve të vështira” të mendimtarit turk Mehmet Görmez

Erdogan: Edhe izraelitët thonë se Netanyahu është katastrofa e tyre më e madhe që nga Holokausti

Erdogan: Edhe izraelitët thonë se Netanyahu është katastrofa e tyre më e madhe që nga Holokausti

Marcon: Udhëheqësit e G7 nuk do të heqin sanksionet kundër Rusisë

Marcon: Udhëheqësit e G7 nuk do të heqin sanksionet kundër Rusisë

Si ndihmoi inteligjenca artificiale ushtrinë amerikane për të goditur 5500 objektiva në Iran? E zbulon komandanti i SHBA

Si ndihmoi inteligjenca artificiale ushtrinë amerikane për të goditur 5500 objektiva në Iran? E zbulon komandanti i SHBA

Mickoski pas takimit me përfaqësuesit e marketeve: U dakorduam që të ketë çmime të drejta!

Mickoski pas takimit me përfaqësuesit e marketeve: U dakorduam që të ketë çmime të drejta!