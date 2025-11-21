Dueli mes Shkupit dhe Pelisterit në Strugë shtyhet dhe ndryshon termin

Dueli mes Shkupit dhe Pelisterit në Strugë shtyhet dhe ndryshon termin

Ndeshja mes Shkupit dhe Pelisterit, e vlefshme për javën e 14-të të Ligës së Parë të futbollit në Maqedoni, ka pësuar ndryshim termini. Takimi fillimisht ishte parashikuar të zhvillohej të shtunën, por kjo nuk do të jetë e mundur.

Shkaku i shtyrjes është gjendja e rënduar e fushës në “Stadiumin e Qytetit” në Strugë, ku Shkupi luan ndeshjet si vendas. Për shkak të reshjeve të vazhdueshme të shiut, bari është përmbytur plotësisht dhe nuk plotëson kushtet minimale për zhvillimin e ndeshjes.

Në marrëveshje mes dy klubeve dhe FFM-së, është vendosur që ndeshja të zhvendoset për të martën, në të njëjtin orar — 13:00.

MARKETING

Të ngjajshme

BE për propozimin e paqes të SHBA-së: Asgjë për Ukrainën pa Ukrainën

BE për propozimin e paqes të SHBA-së: Asgjë për Ukrainën pa Ukrainën

Putin: Propozimi i SHBA-së “mund të shërbejë si bazë” për zgjidhjen e çështjes së Ukrainës

Putin: Propozimi i SHBA-së “mund të shërbejë si bazë” për zgjidhjen e çështjes së Ukrainës

“U ndjeva i tradhtuar”, Donnarumma flet për hapur për largimin e dhimbshëm nga PSG-ja

“U ndjeva i tradhtuar”, Donnarumma flet për hapur për largimin e dhimbshëm nga PSG-ja

Perinski: Është hapur Thirrje publike për krijimin e një baze të ekspertëve me kualifikim të lartë në Qendrën e Burimeve

Perinski: Është hapur Thirrje publike për krijimin e një baze të ekspertëve me kualifikim të lartë në Qendrën e Burimeve

Kënd për fëmijë hapet në Burgun e Idrizovës me mbështetje të BE-së dhe Këshillit të Evropës

Kënd për fëmijë hapet në Burgun e Idrizovës me mbështetje të BE-së dhe Këshillit të Evropës

Zeqiri: Veprimi i z. Sela për të dalë nga Aleanca Kombëtare për Integrim, i guximshëm

Zeqiri: Veprimi i z. Sela për të dalë nga Aleanca Kombëtare për Integrim, i guximshëm