Dubrovniku goditet nga një tërmet me magnitudë 4.0
Një tërmet me magnitudë 4.0 u regjistrua sonte në orën 23:07 në Detin Adriatik pranë Mletit, konfirmoi Shërbimi Sizmologjik i Kroacisë.
“Sonte, më 17 dhjetor 2025, në orën 23:07, sizmografët e Shërbimit Sizmologjik regjistruan një tërmet mjaft të fortë me epiqendër në Detin Adriatik pranë ishullit të Mletit. Magnituda e tërmetit ishte 4.0 në shkallën Rihter, dhe intensiteti në epiqendër u vlerësua në V gradë në shkallën EMS. Tërmeti u ndje në Bregun e Dubrovnikut”, tha Shërbimi Sizmologjik në një deklaratë.
Më parë, EMSC raportoi një tërmet pranë Mletit, duke deklaruar se magnituda ishte 3.9, transmeton Telegrafi.
Epiqendra ishte në koordinatat 42.657 gjerësi veriore dhe 17.618 gjatësi lindore, në një thellësi prej një kilometri.
Njerëzit kanë lënë gjithashtu një numër dëshmish rreth tërmetit në faqen e internetit të EMSC.
Në Babino Pole në Mletit dikush shkroi: “Ishte vërtet i fortë, por për fat të mirë nuk zgjati aq shumë”.
Një përdorues tjetër nga Babino Pole raportoi: “U drodh mjaft mirë dhe zgjati shumë”.
Në Ston, një dëshmitar përshkroi se dëgjoi fillimisht një gjëmim të fortë, të ndjekur nga kërcitja e xhamit në derë dhe një “lëvizje të lehtë horizontale”, duke vënë në dukje se nuk kishte dëme.
Në Shipanska Luka (Slano), një person shkroi: “U drodh një shtëpi prej guri”.