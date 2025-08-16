Droni zbulues izraelit përfundon në Gaza për shkak të një defekti teknik
Një dron zbulues pa pilot që i përkiste ushtrisë izraelite është ulur në Qytetin Gaza, teksa ushtria përgatitet për pushtimin e plotë të zonës, raporton Anadolu.
Sipas Forcave të Mbrojtjes së Izraelit (IDF), droni zbulues i tipit ‘Skylark 3’ bëri një ulje emergjente në lagjen Rimal për shkak të defektit teknik.
Forcat izraelite kanë nisur një sulm të ri tokësor në lagjen Zeitoun të Qytetit Gaza, të cilin zyrtarët e përshkruajnë si fazën e parë të një ofensive më të gjerë për të pushtuar plotësisht territorin.
Dje, ushtria izraelite tha se njësitë nga Brigadat e Blinduara Nahal dhe Brigadat e Blinduara 7, që veprojnë nën Divizionin e 99-të, kishin filluar “aktivitetet intensive” në Zeitoun më herët këtë javë.
Njoftimi vjen pas miratimit të së mërkurës nga shefi i Shtabit të Ushtrisë Izraelite, Eyal Zamir, të planit të ushtrisë për të pushtuar të gjitha pjesët e mbetura të Gazës, me lagjen Zeitoun si një objektiv kryesor.
Izraeli ka vrarë të paktën 61.900 palestinezë në Gaza që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake e ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë.
Nëntorin e vitit të kaluar, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi urdhërarreste ndaj kryeministrit izraelit, Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrit të Mbrojtjes, Yoav Gallant, duke i akuzuar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli gjithashtu përballet me një padi gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën në enklavën palestineze.