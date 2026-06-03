Droni ukrainas godet një autobus rus, vret shtatë persona dhe plagos 11 të tjerë

Droni ukrainas godet një autobus rus, vret shtatë persona dhe plagos 11 të tjerë

Një sulm me dron ukrainas ndaj një autobusi pasagjerësh ka shkaktuar viktima në rajonin e Donetskut, në territorin e kontrolluar nga Rusia. Sipas autoriteteve lokale të emëruara nga Moska, shtatë persona humbën jetën dhe 11 të tjerë mbetën të plagosur.

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Ngjarja ndodhi në qytetin Jenakiyevo, ku autobusi po udhëtonte në linjën Moskë–Simferopol, drejt Gadishullit të Krimesë. Kreu i administratës lokale të mbështetur nga Rusia, Denis Pushilin, njoftoi përmes Telegramit se mjeti u godit nga një dron, duke shkaktuar humbje të konsiderueshme njerëzore.

“Sipas informacioneve paraprake, shtatë civilë u vranë. Njëmbëdhjetë persona të tjerë pësuan lëndime të shkallëve të ndryshme dhe po marrin trajtim mjekësor,” deklaroi Pushilin.

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