Droni turk Bayraktar AKINCI godet me saktësi me municionin LGK-82

Mjeti ajror sulmues pa pilot (droni) Bayraktar AKINCI goditi me saktësi objektivin e tij në testimin e kryer me municionin LGK-82, raporton Anadolu.

Goditja me saktësi e objektivit në testimin e kryer me municionin LGK-82 nga droni turk Bayraktar AKINCI u njoftua përmes një njoftimi nga Selçuk Bayraktar, presidenti i Bordit drejtues të kompanisë Baykar.

LGK-82 është Kit Udhëzues me Lazer i zhvilluar nga gjiganti turk i mbrojtjes Aselsan dhe ofron saktësi më të lartë kundër objektivave të fiksuar dhe lëvizës si dhe një gamë më të gjerë qitjeje.

Mjeti ajror sulmues pa pilot (droni) Bayraktar AKINCI goditi me saktësi objektivin e tij në testimin e kryer me municionin LGK-82

🔗https://t.co/ZDFBIhdUI4 pic.twitter.com/Tb8VknesLz — Anadolu Shqip (@aa_albanian) August 6, 2025

MARKETING