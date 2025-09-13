Droni rus shkel hapësirën ajrore rumune, Polonia në gatishmëri

Autoritetet në Poloninë lindore, në zonën kufizuese me Ukrainën, u vunë në gatishmëri të shtunën pasdite pas raportimeve për një kërcënim me dronë, ndoshta rus.

Në të njëjtën kohë, Forcat e Armatosura në Rumani u mobilizuan, duke raportuar se kishin vërejtur një dron rus që kishte hyrë në hapësirën ajrore rumune.

Dy avionë F-16 u ngritën nga Baza Ajrore e Fethiyes për të kontrolluar situatën. Pavarësisht disa raportimeve fillestare se luftëtarët rrëzuan dronin, më vonë u zbulua se avioni e gjurmoi dronin derisa u zhduk nga radari.

Avionë luftarakë polakë dhe të aleatëve u ngritën në ajër për t’u përballur me kërcënimin në Poloninë lindore.

Në të njëjtën kohë, Aeroporti i Lublinit dhe një zonë përreth tij u mbyllën, ndërsa sirenat e alarmit u dëgjuan në disa zona.

Forcat e Armatosura Polake thanë se avionët po merrnin pjesë në një operacion pranë kufirit me Ukrainën “për të garantuar sigurinë e hapësirës sonë ajrore”. “Këto veprime janë të natyrës parandaluese dhe synojnë sigurimin e hapësirës ajrore dhe mbrojtjen e civilëve, veçanërisht në zonat ngjitur me zonën e kërcënuar”, tha komanda ushtarake polake në deklaratën e saj.

Sidoqoftë, mobilizimi vjen vetëm tre ditë pasi Polonia rrëzoi dronë rusë kur ata kaluan në hapësirën e saj ajrore.

Shkelja nga dronët rusë ndodhi gjatë natës nga e marta në të mërkurën. Rusia tha se nuk synonte të prekte hapësirën Polake.

