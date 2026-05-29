Droni godet një bllok apartamentesh në Rumani pranë kufirit me Ukrainën, 2 të plagosur

Një dron u rrëzua në një ndërtesë banimi në qytetin juglindor Galati në Rumani, pranë kufirit me Ukrainën, duke plagosur dy persona dhe duke shkaktuar zjarr, thanë sot autoritetet, transmeton Anadolu.

Inspektorati i Përgjithshëm Rumun për Situata Emergjente tha në një postim në Facebook se droni goditi një bllok apartamentesh në katin e 10-të dhe se rreth 70 persona u evakuuan.

“Gjatë natës së 28-29 majit, Federata Ruse rifilloi sulmet me dronë ndaj objektivave civile dhe të infrastrukturës në Ukrainë, në afërsi të kufirit lumor me Rumaninë”, tha Ministria e Jashtme e vendit.

Ministria tha se droni u gjurmua nga radari përpara se të përplasej në ndërtesën banesore.

“Një dron hyri në hapësirën ajrore rumune, duke u gjurmuar nga radari deri në zonën jugore të qytetit Galati dhe u rrëzua në çatinë e një blloku apartamentesh, ku impakti u pasua nga një zjarr”, thuhet në deklaratë.

Rumania tha se forcat e saj ajrore reaguan pasi u zbuluan dronë pranë hapësirës së saj ajrore, duke shtuar se ekipet e emergjencës, policia dhe shërbimet e inteligjencës u dërguan në vendngjarje.

Autoritetet lëshuan paralajmërime emergjente për banorët në qarqet e afërta të Tulcea dhe Braila. “Situata është dinamike dhe ne do të kthehemi me informacion dhe të dhëna zyrtare sapo të jenë të disponueshme”, tha ministria.

