Dronët ukrainas godasin portin e madh rus
Dronët ukrainas kanë goditur Novorossiyskun, një prej porteve më të rëndësishme të Rusisë në Detin e Zi dhe një pikë kyçe për eksportet e naftës, tregtinë detare dhe aktivitetin ushtarak.
Sulmi raportohet se zgjati më shumë se pesë orë dhe aktivizoi sistemet ruse të mbrojtjes ajrore. Dëme janë raportuar në disa ndërtesa, ndërsa aktiviteti në disa terminale portuale është ndërprerë përkohësisht.
Novorossiysku ka rëndësi të veçantë strategjike për Moskën, pasi aty ndodhen terminale të mëdha energjetike dhe objekte të lidhura me Flotën ruse të Detit të Zi.
Ndërkohë, Ukraina raportohet se ka pezulluar sulmet ndaj cisternave të naftës që përdorin këtë port, pas një kërkese nga zëvendëspresidenti amerikan JD Vance drejtuar presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.
Kërkesa amerikane lidhej veçanërisht me anijet që transportojnë naftë kazake përmes terminalit të Konsorciumit të Tubacionit Kaspik, CPC.
Uashingtoni kishte shprehur shqetësim se sulmet mund të shkaktonin çrregullime në tregjet globale të naftës dhe të preknin interesat e kompanive amerikane Chevron dhe ExxonMobil.
Sipas raportimeve, Ukraina është pajtuar të mos godasë infrastrukturën e CPC-së apo anijet jo-ruse, për sa kohë ato nuk janë nën sanksione ukrainase dhe nuk transportojnë naftë apo ngarkesa ruse.
Megjithatë, Novorossiysku mbetet një objektiv i rëndësishëm strategjik për Ukrainën, për shkak të rolit të tij në kapacitetet ushtarake, logjistike dhe energjetike të Rusisë.