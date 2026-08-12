Dronët ukrainas godasin portin e madh rus

Dronët ukrainas godasin portin e madh rus

Dronët ukrainas kanë goditur Novorossiyskun, një prej porteve më të rëndësishme të Rusisë në Detin e Zi dhe një pikë kyçe për eksportet e naftës, tregtinë detare dhe aktivitetin ushtarak.

MARKETING

Description of image

Sulmi raportohet se zgjati më shumë se pesë orë dhe aktivizoi sistemet ruse të mbrojtjes ajrore. Dëme janë raportuar në disa ndërtesa, ndërsa aktiviteti në disa terminale portuale është ndërprerë përkohësisht.

Novorossiysku ka rëndësi të veçantë strategjike për Moskën, pasi aty ndodhen terminale të mëdha energjetike dhe objekte të lidhura me Flotën ruse të Detit të Zi.

Ndërkohë, Ukraina raportohet se ka pezulluar sulmet ndaj cisternave të naftës që përdorin këtë port, pas një kërkese nga zëvendëspresidenti amerikan JD Vance drejtuar presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky.

Kërkesa amerikane lidhej veçanërisht me anijet që transportojnë naftë kazake përmes terminalit të Konsorciumit të Tubacionit Kaspik, CPC.
Uashingtoni kishte shprehur shqetësim se sulmet mund të shkaktonin çrregullime në tregjet globale të naftës dhe të preknin interesat e kompanive amerikane Chevron dhe ExxonMobil.
Sipas raportimeve, Ukraina është pajtuar të mos godasë infrastrukturën e CPC-së apo anijet jo-ruse, për sa kohë ato nuk janë nën sanksione ukrainase dhe nuk transportojnë naftë apo ngarkesa ruse.

Megjithatë, Novorossiysku mbetet një objektiv i rëndësishëm strategjik për Ukrainën, për shkak të rolit të tij në kapacitetet ushtarake, logjistike dhe energjetike të Rusisë.

MARKETING

Të ngjajshme

Situatë apokaliptike në rrethinat e Tiranës, sipërfaqe të mëdha të përfshira nga zjarret

Situatë apokaliptike në rrethinat e Tiranës, sipërfaqe të mëdha të përfshira nga zjarret

Presidenti palestinez: Marrëveshja e Mekës mund të jetë pikënisje për stabilitetin dhe sigurinë rajonale

Presidenti palestinez: Marrëveshja e Mekës mund të jetë pikënisje për stabilitetin dhe sigurinë rajonale

Rritet në 239 numri i të vdekurve nga tërmeti në Kolumbi

Rritet në 239 numri i të vdekurve nga tërmeti në Kolumbi

MPB: Nxirret trupi i një 71-vjeçari nga Liqeni i Prespës

MPB: Nxirret trupi i një 71-vjeçari nga Liqeni i Prespës

Trump konfirmon se u largua nga Turqia me një avion tjetër pas udhëzimit të shërbimit sekret

Trump konfirmon se u largua nga Turqia me një avion tjetër pas udhëzimit të shërbimit sekret

Erdogan: ​​Mbështetja për Palestinën është përgjegjësi e përbashkët e gjithë njerëzimit

Erdogan: ​​Mbështetja për Palestinën është përgjegjësi e përbashkët e gjithë njerëzimit