Dronët rusë mbi Poloni, Zelensky bën thirrje për një mburojë mbrojtëse ajrore evropiane
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy ka bërë thirrje për një mburojë mbrojtëse ajrore evropiane në përgjigje të ndërhyrjes së Rusisë në Poloni.
Ai tha gjithashtu se aleatët duhej të rrisnin ndjeshëm fondet e përbashkëta për prodhimin e dronëve interceptorë.
Presidenti ukrainas tha se i ofroi Polonisë ndihmë, trajnim dhe ekspertizë në rrëzimin e dronëve rusë në një takim me kryeministrin Donald Tusk dhe Keir Starmer, udhëheqësin italian Giorgi Meloni dhe shefin e NATO-s Mark Rutte.
“Ka disa arsye për këtë sjellje të paturpshme të Rusisë, dhe ato janë absolutisht të qarta për të gjithë”, thotë Zelenskyy.
Sipas tij, duhet të punohet për një sistem të përbashkët mbrojtjeje ajrore dhe të krijohet një mburojë efektive ajrore mbi Evropën.
“Ukraina e ka propozuar këtë prej kohësh dhe ne kemi zgjidhje konkrete.” Ne të gjithë e kuptojmë në mënyrë të barabartë se ky është një nivel krejtësisht i ndryshëm përshkallëzimi nga Rusia. Duhet të ketë një përgjigje të përshtatshme”, tha Zelensky.