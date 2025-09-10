Dronët rusë mbi Poloni, Zelensky bën thirrje për një mburojë mbrojtëse ajrore evropiane

Dronët rusë mbi Poloni, Zelensky bën thirrje për një mburojë mbrojtëse ajrore evropiane

Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy ka bërë thirrje për një mburojë mbrojtëse ajrore evropiane në përgjigje të ndërhyrjes së Rusisë në Poloni.

Ai tha gjithashtu se aleatët duhej të rrisnin ndjeshëm fondet e përbashkëta për prodhimin e dronëve interceptorë.
Presidenti ukrainas tha se i ofroi Polonisë ndihmë, trajnim dhe ekspertizë në rrëzimin e dronëve rusë në një takim me kryeministrin Donald Tusk dhe Keir Starmer, udhëheqësin italian Giorgi Meloni dhe shefin e NATO-s Mark Rutte.

“Ka disa arsye për këtë sjellje të paturpshme të Rusisë, dhe ato janë absolutisht të qarta për të gjithë”, thotë Zelenskyy.

Sipas tij, duhet të punohet për një sistem të përbashkët mbrojtjeje ajrore dhe të krijohet një mburojë efektive ajrore mbi Evropën.

“Ukraina e ka propozuar këtë prej kohësh dhe ne kemi zgjidhje konkrete.” Ne të gjithë e kuptojmë në mënyrë të barabartë se ky është një nivel krejtësisht i ndryshëm përshkallëzimi nga Rusia. Duhet të ketë një përgjigje të përshtatshme”, tha Zelensky.

MARKETING

Të ngjajshme

LAJMI I FUNDIT/ Vdes aleati i Trump, Charlie Kirk u qëllua me plumb në qafë gjatë një aktiviteti

LAJMI I FUNDIT/ Vdes aleati i Trump, Charlie Kirk u qëllua me plumb në qafë gjatë një aktiviteti

Kryeministri i Katarit: Po përgatitet përgjigje rajonale ndaj sulmit izraelit, Netanyahu po shkel çdo ligj

Kryeministri i Katarit: Po përgatitet përgjigje rajonale ndaj sulmit izraelit, Netanyahu po shkel çdo ligj

Netanyahu kërcënon Katarin me sulme të reja nëse nuk dëbon zyrtarët e Hamasit

Netanyahu kërcënon Katarin me sulme të reja nëse nuk dëbon zyrtarët e Hamasit

E djathta dhe e majta në Parlamentin Evropian me mocione mosbesimi kundër von der Leyenit

E djathta dhe e majta në Parlamentin Evropian me mocione mosbesimi kundër von der Leyenit

Muhamet Elmazi: Llokës duhet t’i kthehet krenaria dhe siguria që meriton

Muhamet Elmazi: Llokës duhet t’i kthehet krenaria dhe siguria që meriton

Begaj: Shqipëria dënon shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë nga Rusia

Begaj: Shqipëria dënon shkeljen e hapësirës ajrore të Polonisë nga Rusia