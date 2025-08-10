Dronët godasin rafinerinë e naftës në Saratov, shpërthen zjarr i madh – mbi 120 dronë të rrëzuar në Rusi
Një sulm me dronë gjatë natës së 9-10 gushtit ka goditur një rafineri nafte në qytetin Saratov të Rusisë, duke shkaktuar një shpërthim të fuqishëm dhe më pas zjarr në shkallë të gjerë.
Banorët lokalë konfirmuan përmes videove dhe fotove në rrjete sociale se dëgjuan tinguj të dronëve dhe aktivizim të mbrojtjes ajrore, ndërsa panë flakë të mëdha që përfshinë objektin e rafinerisë.
Ndërkohë, raportime për shpërthime dhe ndërhyrje të mbrojtjes ajrore kanë ardhur edhe nga rajonet Lipetsk dhe Voronezh.
Sipas Ministrisë ruse të Mbrojtjes, 121 dronë ukrainas janë shkatërruar ose kapur nga sistemet mbrojtëse në gjithsej 15 rajone të ndryshme të Rusisë.