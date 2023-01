Dronë Bayraktar, sistem raketor antitank dhe kundërajror, Shqipëria përshpejton modernizimin e ushtrisë

Shqipëria duket se po përshpejton modernizimin e ushtrisë në një kohë kur lufta në Ukrainë dhe sulmet e fundit kibernetike kanë shtuar shqetësimet për sigurinë kombëtare dhe rajonale.

Në një dalje për mediat sot, Ministri shqiptar i Mbrojtjes Niko Peleshi ka shpalosur disa nga arritjet në vitin që lam pas, por edhe objektivat për vitin 2023 në fushën e mbrojtjes territoriale dhe civile.

I shoqëruar edhe nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura gjeneral brigade Arben Kingji e drejtori i Përgjithshëm Agjencisë së Mbrojtjes Civile, Haki Çako, Ministri Peleshi u shpreh se pas marrëveshjes për pajisjen me dronët Bayraktar, Forcat e Armatosura do të pajisen edhe me sistem raketor antitank “Javelin” dhe sistem kundërajror “Stinger”.

Me tej ministrit Peleshi tha se në 2022 nisi puna për ndërtimin e Bazës Taktike ajrore të NATO në Kuçovë. Ministri theksoi se kjo është e para bazë ajrore e NATO dhe jo pa qëllim është zgjedhur Shqipëria.

“Shqipëria ka pozicion strategjik në Ballkanin Perëndimor, por është edhe vend aleat i NATO, i sigurt, i qartë në orientimin e vet edhe ka një rol të rëndësishëm për të luajtur edhe në vendet ku jetojnë shqiptarë: në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, por edhe vende të tjera”, tha Peleshi.

Ministri i Mbrojtjes deklaroi se gjatë 2022 përfundoi faza e parë e projektit të komunikimit Tokë – Ajër – Tokë (GAG) si dhe u nënshkrua marrëveshja për shtimin e flotës ajrore me avionë luftarakë pa pilotë me kompaninë turke “Baykar Technologies”.

“Dronët ‘Bayraktar’ kanë goxha reputacion, pasi kanë provuar të jenë të suksesshëm në kuptimin e aftësisë së tyre mbrojtëse ushtarake, por ne do t’i përdorim ato edhe për qëllime civile, madje shpresojmë të mos i përdorim për qëllime të tilla. Të kombinuar edhe me shërbimet satelitore do të na japin një potencial të jashtëzakonshëm, i cili ka nevojë të dijë vetëm të përdoret”, tha Peleshi.

Sa i përket satelitëve “Albania 1” dhe “Albania 2”, Peleshi tha se imazhet që do sigurohen prej tyre do të kontribuojnë në shumë elementë.

“Shërbimet satelitore mund të jenë edhe komerciale në kuptimin që t’iu vendosen në dispozicion për shembull fermave bujqësore, por edhe operatorëve të tjerë që kanë nevojë për imazheri të saktë satelitore”, tha ministri Peleshi.

“Satelitët japin informacionin. Ju siguroj që satelitët do jenë një mjet i rëndësishëm për t’u përdorur nga institucione e Policisë së Shtetit. Kur investon në teknologji investon për të kursyer. Janë kursim kohe dhe parash. Ne kemi një agjenci shtetërore që kanë bërë një punë fantastike. Këto dy kapacitete do jenë vlerë e shtuar, por edhe kursim parash për buxhetin e shtetit”, deklaroi Peleshi.

Ministri i Mbrojtjes nënvizoi faktin se gjatë vitit 2022 pagat e ushtarakëve u rritën në masën 30 për qind, duke theksuar se rritja do të vijojë edhe gjatë 2023 me 7 për qind për të gjitha gradat, ndërsa njoftoi edhe implementimin e paketës sociale për ushtarakët.

Ministri i Mbrojtjes Niko Peleshi thotë se këtë vit do t’i jepet më shumë prioritet fushës se sigurisë kibernetike. Ai tha gjatë konferencës për shtyp se këtë vit do të ndërtohet qendra operacionale e fushës kibernetike.

“2023 do të jetë viti kur njësia ushtarake e Mbrojtjes Kibernetike do të ketë plotësuar 100 për qind kapacitetet e veta njerëzore. Jemi në një proces rekrutimesh, kemi ndryshuar strukturën; kemi trefishuar numrin e kapaciteteve në strukturë; kemi rritur pagat, i kemi bërë fleksibël, pasi ju e dini: burokracia shtetërore nuk të lejon të dalësh nga kategoritë e pagave të caktuara, por për specialistët e fushës së IT dhe Sigurisë Kibernetike po aplikon një regjim të veçantë fleksibël dhe kompetitiv”, nënvizoi Peleshi.

Vëmendje e veçantë gjatë vitit 2023 do t’iu kushtohet edhe Emergjencave Civile, pas investimeve që u kryen gjatë vitit 2022.

Dy avionë dhe mjete të posaçme për Mbrojtjen Civile do i shtohen vendit tonë me anë të kredisë me vlerë 30 milion euro pas marrëveshjes me Italinë, sipas ministrit Peleshi.

Ministri i Mbrojtjes u shpreh se Shqipëria do të rrisë kontributin e saj në misionet jashtë vendit, ndërsa theksoi mbështetjen materiale dhe politike për Ukrainën.