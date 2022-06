Dritan Abazoviq, kryeministër për shqiptarët apo UDB-në malazeze?!

Ballkani u bë me kryeministrin e tretë shqiptar, Dritan Abazoviq! Ndër shqiptarë shpërtheu një ekzaltim i përzier patriotiko-folklorik, ndonëse në krye të qeverisë së Malit Zi erdhi njeriu i cili aplikoi këshillën e atyre që i quajti njerëz të UDB-së malazeze! Dhe, jo vetëm kaq…

Shkruan: Agim POPOCI, Mitrovicë

Qeverinë me në krye liderin shovinist serb, Zdravko Krivokapiq, nuk e mbrojti askush më shumë se Dritan Abazoviqi, madje as koalicioni i tij “Për të ardhmen e Mali të Zi”. Kur iu sugjerua që të mos krijojë qeverinë me këtë koalicion shovinist serb, që të gjithë i cilësoi si njerëz që i nxitë UDB-ja malazeze për të bërë presion!

Ai u fut në këtë qeveri, e cila qartësisht administrohej nga Kisha Ortodokse e Serbisë, pa e pasur problem fatin e saj, dhe si zv/kryeministër fajtorin për pozitën e keqe të shqiptarëve në këtë shtet e pa tek vetë shqiptarët. Në një bashkëbisedim me pedagogë e studentë të Universitetit Europian të Tiranës, ndonëse tema ishte “Sfidat e Malit të Zi për modernizimin e shtetit”, ai gjeti vendin të thotë se problemi i shqiptarëve në Mal të Zi është patriotizmi i rrejshëm, “rrahin gjoksin” etj.

Dhe, pikërisht ky njeri, i cili me Krivokapiqin dhe OJQ-në e tij të Kishës Serbe “Nuk e japim Malin e Zi” dështoi në bashkëqeverisje, krijon qeverinë me votat e partisë së Milo Gjukanoviqit, të cilin e akuzoi për korrupsion, duke shkaktuar një ekzaltim ndër shqiptarët, të cilët, si gjithmonë edhe në këtë rast, i harruan qëndrimet e forta të vetë Abazoviqit dhe filluan të festojnë mbi kryeministrin e tretë shqiptar në Ballkan!

Por, a ka vend për festë?! A është ky njeri vërtet kryeministër për shqiptarët apo është kryeministër, siç e përkufizoi që në filizat e këtij fenomeni “Abazoviq”, i UDB-së malazeze, meqë tashmë kundërshtoi koalicionin proserb dhe ekstremisht prorus të Zdravko Krivokapiqit për të krijuar qeverinë e 43-të të Malit Zi?!

Kur erdhi në krye të qeverisë së Malit të Zi, Dritan Abazoviqi për shumë pak kohë i zhgënjeu pikërisht shqiptarët meqë me ata të partisë së tij URA, që janë më të moderuar në pritshmëri, ka hesape të tjera, sepse presin rezultate në ruajtjen e ambientit!

Njeriu i cili për Ulqinin, si komunën më të varfër në bregdetin malazez, i fajëson shqiptarët, nuk e përfilli as heshtjen e paraardhësit të tij, Zdravko Krivokapiq, i cili për ta ruajtur koalicionin qeverisës nuk pati guxim ta pranojë idenë e projektit serb “Ballkani i Hapur”, ndërsa sapo u ul në fronin e kryeministrit, Dritan Abazoviqi tha se ishte i gatshëm ta pranojë! Pa një elaborim mbi ndikimin që mund të ketë tek ekonomia kombëtare shqiptare dhe dëmin që mund t’i bëhet Kosovës në veçanti, Abazoviqi e sheh “Ballkanin e Hapur” si ide integrimi dhe jo si ide që e ka pranuar vetë autori, Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dhe ndërkohë e ka detajuar edhe Presidenti i Malit Zi, Milo Gjukanoviq, duke e kundërshtuar.

Memoria, që shqiptarët nuk e kanë, u tregon qartë se edhe në ditët e para të qeverisjes me serbin Krivokapiq, kur u pyet në një intervistë nga TV A1 se si nuk doli njeri t’i thotë Aleksandar Vuçiqit, i cili u përzje në zgjedhjet e Malit Zi, “larg duart nga Mali i Zi”, ai kishte një përgjigje të frikshme që nuk e nxorën nga goja as çetnikët më të mëdhenj serbë: “S’kishte dikush t’i thotë Edi Ramës ‘larg duart nga Mali i Zi’, kur ai e mbështeti Gjukanoviqin!”

Por, ky njeri nuk ndalon dhe shkon tutje pa patriotizëm të rrejshëm dhe, gjithsesi, duke rrahur gjoksin. Për mediat kosovare, përveç vullnetit të shprehur për “Ballkanin e Hapur”, ai ia mbylli dyert edhe mundësisë së korrigjimit të kufirit me Kosovën! Që habia të jetë edhe më madhe, duke dëshmuar se pse Abazoviqi nuk mund t’i hyjë njeriu në punë edhe si shqiptar, dëshmoi vizita e Presidentit të Malit të Zi, Milo Gjukanoviq, në Kosovë, i cili përveç se nuk foli si një filoserb, sqaroi se aty ku ekspertët mund të gjykojnë se kufiri duhet të korrigjohet, ai do të korrigjohet! Dhe, logjika i tejkalonte komplekset e patriotizmit ose rrahgjoksat shqiptarë: aty ku nuk ka problem, nuk ka pse të krijohet!

Fatkeqësisht, jo gjithçka përfundon këtu! Ky njeri, i cili ekziston dhe frymon shqip ashtu si dhe familja e vendlindja e tij vetëm falë nacionalizmit shqiptar, thotë se “nacionalizmi është thellësisht i lidhur me korrupsionin”, duke u dhënë një shkelm të fortë shqiptarëve, studimeve të Gellnerit, Akomolafes dhe jo vetëm!

“Elitat politike që duan të promovojnë nacionalizmin, nuk e bëjnë këtë për patriotizëm, po për të mbajtur status quo-në dhe për të moslejuar ndërtimin e institucioneve. Sepse, kur ndërtojmë institucione, dhe këtu nuk i referohem vetëm Malit të Zi por edhe rajonit, kur ndërtojmë institucione të forta, atëherë marrëdhëniet mes njerëzve do të jenë më të mira, pavarësisht se çfarë shteti apo grupi fetar që përfaqësojnë”, thotë për DW kryeministri i tretë shqiptar në Ballkan, i cili u prit me aq entuziazëm dhe sot e ka vështirë t’ua shpjegojë të gjithë atyre bashkëqytetarëve dhe jo vetëm që jetojnë në Amerikë, se çfarë janë ata që e sakrifikuan jetën dhe pronën e tyre për pavarësinë e Kosovës?!

Të korruptuar nuk janë, status quo-në e zhdukën, Millosheviqin e rrënuan, Kosovën e çliruan dhe sot atje ne shohim duke u ngritur institucionet demokratike të shtetit më të ri në Europë!

Apo, këtë nuk e shpjegon dot Dritan Abazoviqi, sepse përveçse është larg të qenit një fenomen që ia vlen të studiohet, siç u konsiderua nga ca liberal-socialistë, që e kanë marrë në dorë politikbërjen shqiptare, thjeshtë është një nga ata shqiptarët që nuk kanë turp edhe kur bashkëjetojnë me urinë dhe varfërinë, ndonëse jetojnë në një qytet bregdetar! Pikërisht ashtu siç jetojnë bashkëkombësit e tij të 400 kilometrave të bregdetit shqiptar, por jo edhe bashkështetasit e tij, që përveçse veten, e mbajnë dhe buxhetin e shtetit të Malit të Zi me taksa!

Në fund, mosha e Dritan Abazoviqit bën që ai të mos krahasohet as me shqiptarët që u përdorën nga Serbia ose, siç e tha vetë, nga UDB-ja, si Fadil Hoxha, Azem Vllasi, Sinan Hasani, Sejdo Bajramoviqi, Rahman Morina, Isa Mustafa etj. Kjo lloj race shqiptare gjenetikisht është bërë pis që në gjenezë, shumë nga të cilat parakushte Abazoviqi dhe të ngjashmit, për fat të mirë, as nuk i kanë pasur dhe as nuk do t’i kenë.

Fabula e ngritur nga “analistët” e Edi Ramës se ishte i Dërguari i SHBA-së për Ballkanin, Gabriel Escobar, ai i cili ndikoi te Gjukanoviqi për ta zgjedhur Abazoviqin në krye të qeverisë në mënyrë që Mali i Zi ta pranojë “Ballkanin e Hapur”, do të qëndronte sikur Aleksandar Vuçiqi mos ta pranonte publikisht se ky projekt është ide e tij. Meqë Presidenti i Serbisë foli, kjo ide bie. Por, nëse Abazoviqi e ka një mendje për të qeverisur, duke mos i shërbyer çështjes kombëtare, nuk ka Gjukanoviq e as Escobar që mund ta ndalë, dhe Krivokapiq e Amfilohije që mund ta nxisë më shumë, gjë që ndryshon me çështjen shtetërore, sepse nuk e lejon njeri për asnjë sekondë!

A ka lindur Dritan Abazoviqi për t’u bërë kryeministër, por jo edhe për shqiptarët?! Kjo nuk mund të thuhet me siguri, ashtu siç mund të thuhet sot për Edi Ramën, por shenjat e para janë dhënë dhe test i të kundërtës nuk mund të jetë fitorja e URA-s në Ulqin, ku fitoi jo shqiptari Abazoviq, por kryeministri i Malit Zi!

Gjatë bashkëbisedimit me pedagogë e studentë të Universitetit Europian të Tiranës, kur foli mbi patriotizmin e rrejshëm shqiptar, Abazoviqi tha se në Mal të Zi, sipas regjistrimit të fundit të vitit 2011, sot janë 4.9 për qind shqiptarë nga 7 për qind sa ishin në vitin 2001, por nuk tha se në zgjedhjet e fundit parlamentare partitë shqiptare kishin marrë vetëm 2.77 për qind të votave, përkatësisht koalicioni shqiptar ”Bashkë nji za”, listë të cilës i printe Fatmir Gjeka, mori 4.675 ose 1.16 për qind, dhe Lista Shqiptare Genci Nimanbegu – Nik Gjeloshaj, të cilës i printe Nik Gjeloshaj, mori 6.485 vota ose 1.61 për qind.

“Politika ka pasur si qëllim vetëm të marrë poste dhe jo të krijojë kushte”, tha Dritan Abazoviqi para pedagogëve dhe studentëve në Tiranë, por politikën që po e ushtron vetë ai ka aktualisht pikërisht këtë qëllim.

Pa përfillur rezultatet e zgjedhjeve parlamentare, nga të cilat doli dhe qeveria e tij, Dritan Abazoviqi zgjodhi për ministër të të Drejtave të Njeriut dhe Pakicave Fatmir Gjekën, edhe pse i vinte nga një koalicion i cili kishte rreth 50 për qind më pak vota se lista tjetër shqiptare “Genci Nimanbegu – Nik Gjeloshaj”. Dhe, pas zgjedhjeve lokale të 27 marsit, ai zgjodhi “Forcën” e Nik Gjeloshajt për koalicion qeverisës të Komunës së Ulqinit, ndonëse kishte një ulëse më pak se Unioni Demokratik i Shqiptarëve dhe Lidhja Demokratike në Mal të Zi në kuvendin komunal!

Politika lokale i arsyeton këto veprime pragmatiste të Dritan Abazoviqit si detyrim ndaj respektimit të partive shqiptare bashkëpunëtore të Milo Gjukanoviqit! Edhe kjo mund të jetë e vërtetë, por kjo nuk e bën Abazoviqin më shqiptar, e aq më pak kryeministër shqiptar, por një kryeministër i cili për karrigen e tij e shpërfill vullnetin e shqiptarëve të shprehur me votë dhe e bën ministër përkatësisht partner të koalicionit të Ulqinit atë që i mundësoi të ulet në fronin e kreut të qeverisë së Malit të Zi!

Dhe, përveç moshës, është dhe kjo natyrë e Dritan Abazoviqit që i bën shqiptarët të shpresojnë, por jo edhe duke parë ëndrra me kryeministrin shqiptar Abazoviq!

Sot shqiptarët e Malit të Zi dhe Ulqinit duhet të jenë të kujdesshëm dhe ta pranojnë që janë me fat që kryeministër i Malit të Zi është Dritan Abazoviqi si i tillë, pa e ekzagjeruar faktorin kombëtar. Kjo është arsye për të cilën sot mund të thuhet me siguri që Dritan Abazoviqi as nuk do të ishte emëruar dhe as që do të kërkonte të bëhej kryeministër!