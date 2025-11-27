Drita e fiton derbin e shqiptarëve ndaj Shkëndijës
Drita ka mposhtur Shkëndijën me rezultat 1–0 në ndeshjen e xhiros së katërt të Ligës së Konferencës, e luajtur në “Fadil Vokrri”. Golin e vetëm të ndeshjes e shënoi Arb Manaj në minutën e 20-të pas një asistimi nga Besnik Krasniqi. Skuadra gjilanase dominoi pjesën e parë dhe krijoi më shumë raste.
Në pjesën e dytë, Shkëndija u tregua më e rrezikshme, me Latifin që goditi traversën nga një gjuajtje e lirë dhe Ibraimin që u ndal nga pritja vendimtare e portierit Faton Maloku. Drita mbrojti epërsinë deri në fund dhe tregoi lojë të disiplinuar. Fitorja u shoqërua me festë të madhe nga tifozët vendas.
Me këtë triumf, Drita ngjitet në vendin e tetë me tetë pikë dhe është pranë sigurimit të play-offit. Ndërsa Shkëndija mbetet me katër pikë në pozitën e 25-të dhe do të luftojë në dy ndeshjet e mbetura.