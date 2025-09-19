Drejtuesit e Universitetit të Tetovës e vizituan Ambasadën e SHBA-së në Maqedoninë e Veriut
Drejtues të Universitetit të Tetovës, të kryesuar nga Rektori, Prof. Dr. Jusuf Zejneli, Prorektori për Shkencë, Prof. Dr. Vullnet Ameti, Dekani i Fakultetit Pedagogjik, Prof. Dr. Lulzim Mehmedi, si dhe Prodekania për Arsim e këtij fakulteti, Doc. Dr. Teuta Ramadani-Rasimi, së bashku me delegacionin e Universitetit të Illinois-it Verior nga SHBA, të përbërë nga: Dr. Mary Earick, Dr. Yenitza Guzman, Dr. Dana Isawi, Dr. Eric Junco, Kristin Lee dhe Makbule Irem Pilgir, sot e vizituan Ambasadën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, theksohet në kumtesën e UT-së të cilën MIA e publikon në formë integrale.
Delegacionet e sipërpërmendura në ambasadën amerikane në Shkup u pritën nga përfaqësuesit e Sektorit për Diplomaci Publike: Charles M. Santiago Morales, Vanessa Flannes Bordo dhe Gazmend Ilazi.
Në këtë takim me rëndësi, Rektori i Universitetit të Tetovës, Prof. Dr. Jusuf Zejneli, shprehu mirënjohjen dhe falënderimin e tij për ndihmën e SHBA-ve në procesin e ngritjes së UT-së, për donacionin e çmuar për themelimin dhe funksionimin e Klinikës Juridike, për partneritetin dhe bashkëpunimin e suksesshëm me universitetet amerikane dhe institucionin tonë në veprimtari të përbashkëta arsimore e shkencore, duke veçuar projektet e shumta ndërkombëtare që zhvillohen në Qendrën për Paqe dhe Komunikim Transkulturor.
Vizita e sotme e udhëheqjes së UT-së dhe e profesorëve të Universitetit të Illinois-it Verior në Ambasadën e SHBA-ve në vendin tonë, forcon edhe më tej marrëdhëniet institucionale dhe hap mundësi të reja bashkëpunimi në fusha të ndryshme, që kontribuojnë në dobi të avancimit të proceseve euro-atlantike të Maqedonisë së Veriut.