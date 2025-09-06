Drejtuesit e Fenerbahce e duan Zinedine Zidane si trajnerin e tyre të ardhshëm
Drejtuesit e Fenerbahçes janë në kërkim të një trajneri të ri pas ndarjes nga Jose Mourinho dhe kandidati kryesor për këtë pozicion është Zinedine Zidane, shkruajnë mediat në Turqi.
Zizou pritet të fillojë negociatat me gjigantët e Stambollit në ditët në vijim, me gazetën Sabah që shkon më tej dhe pretendon se francezi ka një marrëveshje me klubin, transmeton GazetaBlic Sport.
Në shikim të parë, lajmi duket surreal, pasi Zidane i refuzoi një grupi gjigantësh evropianë me idenë e qartë për të marrë drejtimin e ekipit kombëtar të Francës pas Kupës së Botës 2026.
Zizou ka qenë pa ekip që nga vera e vitit 2021, pasi ka drejtuar vetëm Real Madridin (2016-2018, 2019-2021).