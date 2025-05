Drejtoria e doganave: Konfiskohen produkte të duhanit, pjesë automjetesh, barna veterinare, deviza, veshmbathje, produkte për efekte skenike…

Gjatë javës së kaluar doganierët kanë zbuluar përpjekje të shumta për kontrabandë të mallrave të ndryshme, duke sekuestruar përkohësisht cigare, qese nikotini, cigare elektronike, duhan, pjesë makinash, ilaçe për kafshët, veshmbathje, produkte dekorative, produkte për efekte skenike, deviza dhe mallra të falsifikuara.

MARKETING

Gjatë kontrolleve në hyrje të vendit në pikën kufitare Bogorodicë, Tabanoc, si dhe në brendësi të vendit, janë parandaluar përpjekje për kontrabandë duhani, gjatë të cilave janë sekuestruar 53 pako cigare, 19 kilogramë duhan i prerë, si dhe 480 qese nikotini, për të cilat autorët janë dashur të paguajnë gjithsej 355 mijë denarë detyrime.

Në dy raste të ndara, gjatë kontrollit të dy kamionëve të deklaruar për hyrje në vend në pikën kufitare Bogorodicë, u zbuluan 24 pako cigare pa pulla akcize.

Në rastin e parë, 12 pako cigare u gjetën nën tapicerinë e kabinës së një kamioni me targa bullgare të drejtuar nga një shtetas i Maqedonisë së Veriut.

Në rastin e dytë, 12 pako cigare u gjetën në dy qese të vendosura në hapësirën e motorrit të një traktori me targa maqedonase, i drejtuar nga një shtetas i Maqedonisë së Veriut.

Në hyrje të vendit në pikën kufitare Tabanovc, në një furgon pasagjerësh të drejtuar nga një shtetas i Maqedonisë së Veriut u gjetën 480 qese nikotini VELO prej 14 g dhe 13 g, si dhe 120 cigare elektronike me 50 mg nikotinë.

Ekipet mobile doganore në hyrje të vendit në pikën kufitare Bogorodicë sekuestruan 20 pako cigare pa pulla akcize. Cigaret u gjetën të fshehura në një hapësire të fabrikuar pas panelit të kontrollit dhe në një ndarje për vegla nën shtratin e poshtëm në kabinën e kamionit.

Në pikën kufitare Bogorodicë, Shërbimi i Skanerëve Mobilë zbuloi 9 pako cigare pa pulla akcize në një hapësire të fabrikuar në pjesën e sipërme të kabinës së një traktori me targa të Maqedonisë së Veriut.

Një ekip mobil doganor në bashkëpunim me oficerët e policisë sekuestroi afërsisht 19 kilogramë duhan të prerë, të gjetur gjatë një inspektimi makine pranë Haraçinës. Kundër autorit të veprës penale do të iniciohet procedurë përkatëse para një gjykate kompetente.

60 litra vaj motori dhe 20 filtra automjetesh u gjetën në disa kuti kartoni dhe dy qese të vendosura në bagazhin dhe sediljen e pasme të një makine që ishte regjistruar për hyrje në vend në pikën kufitare Dojran.

Doganierët në pikën kufitare të Dojranit, në bashkëpunim me pjesëtarët e policisë kufitare Frontex, parandaluan një përpjekje për kontrabandën e 94 veshjeve. Mallrat u gjetën gjatë një kontrolli të një makine që ishte regjistruar për hyrje në vend në pikën kufitare. Autori i krimit e fshehu atë në disa vende – pranë gomës rezervë, pranë motorrit, nën sediljet e pasme dhe të përparme, nën qilima dyshemeje dhe në bagazh. Veshjet e padeklaruara janë sekuestruar dhe kundër autorit do të iniciohen procedurat përkatëse.

Një ekip mobil doganor, gjatë kontrollit të një makine të drejtuar nga një shtetas turk në pikën kufitare të Bllacës, zbuloi 93 produkte të ndryshme të padeklaruara, duke përfshirë piktura, këpucë dekorative dhe produkte shtëpiake.

Gjatë kontrollit të mallrave të konsoliduara me origjinë nga Kina, të destinuara për një importues nga Shkupi, u zbuluan produkte për efekte skenike (100 pako me nga 200 gramë titan kompozit për efekte skenike dhe 144 enë me lëng për efekte zjarri). Mallrat ishin deklaruar për zhdoganim importi në zyrën doganore të Gjevgjelisë dhe nuk ishin përfshirë në dokumentet doganore.

Oficerët doganorë në pikën kufitare në Bllato zbuluan 20 vaksina për kafshë Poliovin prej 100 ml, të cilat kërkojnë leje importi, nën sediljet e një makine me targa të Maqedonisë së Veriut me të cilën një shtetas i Maqedonisë së Veriut kishte aplikuar për hyrje në vend.

Një ekip mobil doganor, gjatë një kontrolli personal të një pasagjeri, shtetas maqedonas, zbuloi 5.200 euro që ai donte t’i nxirrte ilegalisht nga vendi përmes pikës kufitare Bogorodicë. Pasagjeri mbante me vete 7.200 euro, nga të cilat iu kthyen 2.000 euro, një shumë që një banor mund ta nxjerrë lirisht nga vendi, ndërsa valuta e mbetur në shumën prej 5.200 eurosh iu sekuestruan përkohësisht.

348 copë lodra për fëmijë (automjete, topa dhe doreza) me marka tregtare të mbrojtura u sekuestruan për shkak të dyshimit se shkelin të drejtat e pronësisë intelektuale. Mallrat u zbuluan nga ekipet mobile doganore gjatë kontrollit të një kamioni të ngarkuar me mall me origjinë nga Kina, të destinuar për një importues nga Strumica, të deklaruar për hyrje në vend në vendkalimin kufitar Bogorodicë.

MARKETING