Drejtoria Doganore: Në vendkalimin kufitar Dojran është parandaluar kontrabandimi i 5.050 stefave cigare, privohet nga liria një shtetas serb
Doganierët në pikën kufitare të Dojranit zbuluan dhe parandaluan një përpjekje për të kontrabanduar 5,050 kuti cigaresh dhe cigare elektronike me vlerë tetë milionë denarë.
Siç njoftojnë Drejtoria Doganore, inspektorët e Departamentit të Hetimeve, në kuadër të Sektorit të Kontrollit dhe Hetimeve, privuan shtetasin e dyshuar serb, shoferin e kamionit, kundër të cilit është ngritur kallëzim penal në Prokurorinë Publike të Gjevgjelisë për kryerjen e veprës penale “kontrabandë” dhe “falsifikim dokumenti”, të dënueshme sipas Kodit Penal.
“Krimi u zbulua të dielën në mbrëmje, në dalje nga pika kufitare e Dojranit, kur doganierët, duke zbatuar teknika të avancuara operative dhe arsyetim analitik gjatë vlerësimit të situatës specifike në teren, kryen një kontroll të kamionit I cili ishte raportuar si bosh. Gjatë inspektimit të detajuar, u zbulua një bunker i ndërtuar posaçërisht me një ndarje ku u zbuluan 101 pako cigaresh dhe cigare elektronike. Për më tepër, me ndihmën e oficerëve të policisë, u përcaktua se numri i shasisë së gjysmërimorkios nuk është identik me numrin e shasisë në certifikatën e regjistrimit që ai e përdori si të vërtetë kur e paraqiti atë për inspektim”njofton Drejtoria.
Ky është rasti i dytë brenda një kohe shumë të shkurtër, i një përpjekjeje të zbuluar për të kontrabanduar sasi të mëdha cigaresh në bunkerë të ndërtuar posaçërisht në kamionë të zbuluar në pikat kufitare në territorin e doganës së Gjevgjelisë.