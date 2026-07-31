Drejtoria Doganore: Në Tabanoc është parandalur tentativa për transferim të paligjshëm valutor – konfiskohen 64 mijë euro
Shërbimet doganore në pikën kufitare Tabanoc kanë parandaluar një tentativë për transferim të paligjshëm të parave të gatshme, pasi gjatë kontrollit të një automjeti me targa gjermane, të drejtuar nga një shtetas grek, u zbuluan 64.250 euro të padeklaruara.
Sipas njoftimit të Drejtorisë së Doganave, udhëtari fillimisht deklaroi se posedonte 60 mijë euro, duke paraqitur edhe formularin përkatës të lëshuar në hyrje të Republikës së Serbisë. Megjithatë, për shkak të dyshimeve mbi deklarimin, zyrtarët doganorë, në bashkëpunim me një polic të Frontex-it, kryen një kontroll të detajuar të automjetit.
Gjatë kontrollit u konstatua se personi kishte gjithsej 124.250 euro. Në përputhje me Ligjin për Operacionet Devizore, autoritetet i kthyen 60 mijë eurot e deklaruara, ndërsa 64.250 eurot e padeklaruara u konfiskuan.
Ndaj shtetasit grek është iniciuar procedurë kundërvajtëse para gjykatës kompetente.
Drejtoria e Doganave bëri të ditur se vetëm gjatë këtij viti janë evidentuar 30 raste të tentativave për transferim të paligjshëm të valutës. Si rezultat, janë konfiskuar 820.675 euro, 141.300 paundë britanikë dhe 35 mijë dollarë australianë.