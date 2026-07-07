Drejtori i Komunikimeve: Turqia është urë lidhëse mes “Perëndimit dhe Perëndimit” përballë krizës së re
Drejtori i Komunikimeve i Turqisë, Burhanettin Duran, tha të martën se Ankaraja shpesh shihet si një urë lidhëse mes Lindjes dhe Perëndimit, por përballë krizave të reja, vendi tani është një urë “mes Perëndimit dhe Perëndimit”, falë kapaciteteve të saj diplomatike, transmeton Anadolu.
Duran i bëri këto komente në aktivitetin “Aleatët e NATO-s në Ankara”, të organizuar në bashkëpunim me Drejtorinë e Komunikimeve, Fondacionin për Kërkime Politike, Ekonomike dhe Sociale (SETA) dhe Konferencën e Sigurisë së Mynihut.
“Turqia është (një urë) mes Perëndimit dhe Perëndimit, përmes shtrirjes së saj diplomatike dhe aftësisë për të kontribuar në uljen e tensioneve,” tha Duran.
Duke kujtuar se Turqia është anëtare e NATO-s prej 74 vitesh dhe se ka kapacitetin e dytë më të madh ushtarak në Aleancë, Duran tha se roli i saj duhet të vlerësohet përmes “autonomisë strategjike, përvojës operacionale dhe kontributit unik në sigurinë euroatlantike.”
Duke e cilësuar samitin e NATO-s në Ankara si “një tjetër pikë kthese në evolucionin historik të NATO-s”, Duran tha se sfidat kanë ndryshuar që nga hera e parë kur Turqia priti samitin e Aleancës në vitin 2004.
– Ndarja e barrës është thelbësore në Aleancë
Duke iu referuar krizave nga lufta Rusi-Ukrainë deri në Lindjen e Mesme, Duran tha se NATO duhet t’i trajtojë sfidat në krahun lindor dhe jugor si të ndërlidhura dhe jo të ndara, në përputhje me qasjen e saj 360 gradë ndaj sigurisë.
Ai tha se Ngushtica e Hormuzit, Gjiri, Siria, Iraku, Mesdheu Lindor, Afrika e Veriut dhe rajoni i Sahelit janë gjithnjë e më shumë pjesë e të njëjtit ekuacion të sigurisë.
“Për këtë na duhen instrumente koherente politikash dhe një mirëkuptim i përbashkët se si mjetet ushtarake dhe joushtarake mund të funksionojnë së bashku. Pikërisht këtu ndarja e barrës bëhet thelbësore. Shpenzimet për mbrojtjen janë një angazhim i rëndësishëm politik, por vetëm shpenzimet nuk mjaftojnë. Ajo që ka vërtet rëndësi është ndërtimi i një strategjie mbrojtëse shumëdimensionale që adreson kërcënime si manipulimi i gjeneruar nga inteligjenca artificiale, sulmet kibernetike, dezinformimi dhe erozioni i besimit publik, duke investuar njëkohësisht në kapacitete reale ushtarake”, tha ai.
“Roli i Turqisë në Aleancë pasqyron pikërisht këtë qasje, e cila, sipas mendimit tim, është ajo që përfaqëson NATO 3.0,” shtoi ai.
– “Industria turke e mbrojtjes është bërë një aset kombëtar”
Duran tha se Turqia po e pozicionon industrinë e saj të mbrojtjes si një aset strategjik në rritje për NATO-n, duke i ofruar Aleancës sisteme të provuara në luftime, kapacitete të mbrojtjes ajrore, teknologji të mbështetura nga inteligjenca artificiale, kapacitete inxhinierike dhe prodhim të shkallëzueshëm.
Ai tha se Turqia i ka rritur shpenzimet për mbrojtjen mbi pragun prej 2 për qind të NATO-s, ndërsa buxheti i mbrojtjes është rritur nga 13 miliardë dollarë në vitin 2021 në një vlerësim prej 33 miliardë dollarësh në vitin 2025.
“Industria turke e mbrojtjes është bërë një aset kombëtar me vlerë të drejtpërdrejtë për parandalimin kolektiv të Aleancës,” tha ai.
Sipas tij, eksportet në sektorin e mbrojtjes dhe hapësirës ajrore kanë tejkaluar 10 miliardë dollarë, ndërsa shkalla e prodhimit vendas në industrinë e mbrojtjes ka arritur në 82 për qind.