Drejtori ekzekutiv i OpenAI paralajmëron: Mos besoni në gjykimin e Inteligjencës Artificiale

Drejtori ekzekutiv i OpenAI paralajmëron: Mos besoni në gjykimin e Inteligjencës Artificiale

Drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, ka paralajmëruar kundër trajtimit të modeleve të inteligjencës artificiale si autoritete fetare apo zëvendësuese të gjykimit njerëzor, duke e cilësuar këtë si një çështje reale sigurie.

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“Jam shumë në siklet për njerëzit që përpiqen t’u atribuojnë forcë fetare modeleve të IA-së ose të dorëzojnë gjykimin njerëzor në duart e tyre”, shkroi Altman në platformën X.

Deklarata e tij vjen në një kohë kur rivali Anthropic është përfshirë në diskutime me studiues fetarë dhe filozofë rreth ndërgjegjes, moralit dhe mënyrës se si duhet të sillen sistemet e avancuara të inteligjencës artificiale. Takimet, të raportuara fillimisht nga The New York Times, kanë trajtuar edhe pyetjen nëse modele si Claude mund të kenë një formë ndërgjegjeje ose status moral.

Anthropic ka zhvilluar gjithashtu kërkime mbi atë që e quan “mirëqenia e modelit”, duke shqyrtuar mundësinë që sistemet e avancuara të IA-së të kenë përvoja që mund të meritojnë konsideratë morale. Megjithatë, këto diskutime nuk përbëjnë dëshmi se modelet e IA-së janë të vetëdijshme ose kanë përvoja subjektive.

Debati ka tërhequr vëmendjen edhe të drejtuesve të tjerë të teknologjisë. Mustafa Suleyman, drejtues i Microsoft për IA-në, ka paralajmëruar për rreziqet e trajtimit të sistemeve artificiale sikur të kenë ndjenja ose përvoja subjektive.

Ndërkohë, vetë OpenAI ka theksuar se, ndërsa sistemet e IA-së bëhen më të afta, roli i njeriut në përcaktimin e objektivave, marrjen e vendimeve dhe ushtrimin e përgjegjësisë duhet të mbetet qendror.

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